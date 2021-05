El Centre d’Arts i Oficis d’Aldaia inaugurà una exposició molt especial a la sala d’art del Gent Jove (Antic Ajuntament). A la mostra podem observar i admirar alguns dels treballs realitzats per l’alumnat a casa, durant el període de confinament per la pandèmia, i amb inspiració en eixos durs moments. «Açò va sorgir per la necessitat que tenien les alumnes de seguir creant obres en casa i estem molt orgullosos de que les hagen cedit per esta bona causa!, expressa la professora Marta Tàrrega.

El centre va decidir posar a la venda les obres i donar tota la recaptació a Càritas, qui destinarà els diners als qui pitjor ho están passant a conseqüència de la Covid-19, segons l’organització benèfica. «Les obres d’art són fruit d’eixe temps de pandèmia, i és bonic que els diners vagen per a la gent que està patint els problemes d’esta pandèmia», expresa Francisco Furió, retor i portaveu de Càritas. «A causa de la situació s’ha multiplicat moltíssim l’assistència, en este moment estem ajudant a més de 500 persones al mes en Càritas», afegix.

L’ajuntament d’Aldaia ha volgut implicar-se i ha adquirit dos obres de les exposades, i poden també admirar-se a la sala d’art Plaça Major. L’exposició, que romandrà oberta al públic ja fins als 22 de juny.