Urbano ja té el seu mural homenatge a Burjassot

Sobre l’escenari, est era el conegut «efecte Urbano». Urbano Madrigal era el presentador de la popular banda de rock Els Ramonets, que versionen cançons de Los Ramones en valencià i per a xiquets i xiquetes. Encara que no tocava ni cantava, s’encarregava d’animar a xicotets i grans amb tot tipus de balls i disfresses, sent una peça vital del grup.

En l’elaboració del mural, obra col·lectiva davall la coordinació dels artistes Nacho Cano Mawe i Xemayo, participaren l’alumnat de diversos centres escolars, pintors, músics i veïns en general. El propi alcalde de Burjassot, Rafa García, acudí a la cita amb un pinzell i es referí –en al·lusió a Urbano– a «eixe somriure i eixos ulls que ens van a vore cada dia des del seu barri, en la nostra ciutat».

Componen el mural dos retrats del popular animador que flanquegen la paraula «etern» i el dibuix d’un cor. En l’interior d’ambdós elements es poden vore pintats els missatges que els participants dedicaren a Urbano. «El cielo siempre brillará más», «Seguirem cantant» i «Sonrisa sincera» en són alguns. Com no podia ser d’una altra manera, la pintura també recull una representació del públic que tant vibrà en les seues actuacions, especialment amb la banda de rock familiar Ramonets, i una menció a l’ «efecte Urbano»: fer possible que «xiquets, xiquetes i majors continuen disfrutant de la música, l’humor i el bon rotllo».