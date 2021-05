Els premis Sambori prenen el Castell

El Castell d’Alaquàs va acollir la XXIII edició dels Premis Sambori de l’Horta Sud, que que tenen per objectiu promoure l’ús literari del valencià en l’àmbit escolar. Els guardons, organitzats per la Fundació Sambori, estan dirigits a l’alumnat d’Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius, Formació de Persones Adultes i Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) i alumnat amb necessitats educatives especials.

En l’acte varen estar presents l’alcalde, Toni Saura; la regidora d’Educació, Marian Espert; el regidor de Cultura, Fran Evangelista; la presidenta de la Fundació Sambori, Laura Font; el representant de Guaix a la Fundació Sambori, Xavi Gomis; Montse Payà en representació de la junta de Guaix, i Oti Soria, de la junta de la Coordinadora Comarcal. L’acte va comptar amb l’amenització del cantautor valencià Dani Miquel.

En educació infantil de zero a tres anys es va premiar «Les llavors màgiques» de l’Escola Ninos d’Albal i la mestra Vanessa Martí. En tres anys, es va premiar «La caixa d’Emily» del Fèlix Rodríguez de la Fuente Manises amb Dolores Lamas. En quatre anys es guardonà «El donyet Pepet» de l’Escola Gavina de Picanya amb la Neus Cases. I en cinc anys, «Bruixabona i les sis cartes» del Baladre de Picanya amb Lolin Olva.

En primària, els individuals van ser per a Rocio Giner del Fèlix Rodríguez de la Fuente, per «Nuvolina no vol ploure»; Ana Heredero del Sant Pasqual de Torrent per «El pingüí que volia volar», i Carlos Muñoz del Fèlix Rodríguez per «La maledicció del bosc». El col·lectiu va ser per al treball «Darrere del temps» del Fèlix Rodríguez de la Fuente amb la mestra Sara Martínez .

En el segon, es va premiar Enric Gonzàlez, del Lluís Vives de Massanassa per«Pedra, la nostra amiga»; Unai Angulo, del Fèlix Rodríguez per «La fàbrica de somnis», i Arianna Segovia, del Lluís Vives per «El regal més valuós».

En el tercer cicle guanyaren Aitana Brull del Ciutat de Cremona d’Alaquàs per «Les festes amb la iaia»; Nerea Rubio, del San Clemente de Sedaví per «Els quatre mons», i Laia Rios del Jaume I de Catarroja per «La classe màgica».

En Secundària van destacar «Ferides» d‘Itziar Ródenas del Veles e Vents de Torrent; Aritz Giménez del Olivar 2 d’Alaquàs per «La cursa valenciana», i Cristina Ramos de Florida Secundària per «Un bon escarment». En el segon cicle van ser Laia Silvestre, de La Nostra Escola Comarcalper «Ona»; Iria Trashorras, per «Amb tu morí l’amor» i Pau Sànchez per «Heroin», del Berenguer Dalmau de Catarroja.

En Batxillerat han guanyat Rubén Blesa per «A les portes del cel» i Marta Ruíz per un «Un mar de somnis» de l’IES 25 d’Abril d’Alfafar, i Carolina Zanón Solana del Berenguer Dalmau per per «Un sopar diferent».

festa de la llengua. La trobada es desenvoluparà en diversos actes, a causa de la pandèmia. 1 Lliurament d’un dels premis per les autoritats municipals, de la fundació Sambori i de Guaix. F

2 Representants de les institucions, organitzacions i col·lectius convocants. F