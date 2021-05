El Ayuntamiento de Burjassot pone en marcha la segunda convocatoria para la concesión de las ayudas económicas a autónomos y microempresas del municipio cuya actividad se haya visto afectada por la pandemia de la Covid-19, en el marco del "Plan Resistir". Esta segunda fase de las ayudas será a cargo únicamente de las arcas municipales y amplía el abanico de sectores a los que se dirige. Se dota esta segunda convocatoria de casi 800.000 euros ampliables y se recogen sectores que no pudieron optar a la primera convocatoria, tales como tales como artes gráficas, comercio al por menor de multitud de gremios, sector del taxi, artesanía y orfebrería, alimentación, textil, pirotecnia, floristerías, peluquerías, etc, etc.

La finalidad perseguida con la concesión directa de estas ayudas económicas a los autónomos y microempresas que se incluyen en las bases, es contribuir al sostenimiento de los gastos corrientes habituales que estos negocios han seguido soportando pese a la carencia o disminución de ingresos experimentada, contribuyendo a su viabilidad económica.

“Es importante para nosotros poder aumentar los sectores a los que se dirigen las ayudas, y de esta forma, se cubre la práctica totalidad de comercios o negocios del municipio, destinando cerca de 800.000 euros que además, son ampliables en el caso de necesidad. Reactivar la economía, proteger al comercio, ayudar a los sectores tradiciones que más se han visto afectados por la pandemia es principal para este ayuntamiento, y así lo hemos manifestado en varias ocasiones. Vemos la recta final de este proceso, y ahora más que nunca las ayudas son indispensables y este ayuntamiento destinará casi un millón y medio sólo en comercios y pequeñas y medianas empresas. Es un importante esfuerzo que va destinado a proteger la economía de este municipio”, ha declarado el Alcalde de Burjassot, Rafa García.

Por su parte, desde Ciudadanos, su portavoz, Toni Subiela ha manifestado que “nos comprometimos a echar una mano a todas las pequeñas empresas y comercios de Burjassot. Con esta segunda remesa de ayudas esperamos que se pueda evitar que bajen más persianas y ojalá que sirva para que levante alguna nueva. Sabemos que toda ayuda es insuficiente para las dificultades que están pasando todos y cada uno de los autónomos y pequeños empresarios de Burjassot, y seguiremos trabajando para que se puedan salvar todas los puestos de trabajo y todas las familias que sea posible. Juntos tenemos que salir de esta”. Hay que recordar que Ciudadanos apoyó los presupuestos municipales, apostando también por el refuerzo de las ayudas al comercio y pequeñas y medianas empresas. Asimismo, el Partido Popular, que también respaldo los presupuestos municipales, ha realizado aportaciones que se han visto recogidas en las propias bases y las cuantías de las mismas.

La solicitud de las ayudas comenzará el martes 1 de junio y toda la tramitación, de manera telemática. Se podrá solicitar la ayuda desde el 1 al 21 de junio, ambos días inclusive.

Si dispone de firma digital, en la página que se ha creado de manera específica, podrá descargar, cumplimentar y guardar los impresos necesarios para la presentación de la solicitud. En la misma, se especifican también los documentos adicionales, en el caso de que sea necesario, de los que también se debe disponer para, una vez todo recopilado y rellenado, ir al trámite correspondiente en la SEDE ELECTRÓNICA del Ayuntamiento, donde se podrá subir toda la documentación.

Si el solicitante no dispone de firma digital, en la misma página en la que está toda la información de las ayudas, deberá pulsar el botón "Iniciar procedimiento", completar la información solicitada en el formulario y adjuntar los documentos que sea necesario aportar, en formato digital. Al finalizar, obtendrá un documento único completo para efectuar la solicitud, tal y como le indica el procedimiento digital.

El documento generado, junto con la documentación adicional que no haya adjuntado en formato digital en el paso 1, se deberá presentare en el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), ubicado en la Casa de Cultura, solicitando cita previa.

En el caso de tener cualquier duda a la hora de realizar los trámites para solicitar las ayudas, desde el Ayuntamiento de Burjassot ponen a disposición de los solicitantes la posibilidad de solicitar asistencia presencial para su tramitación en CEMEF, solicitando CITA PREVIA llamando al 671 435 762. También pueden realizarse las consultas vía correo electrónico en empresas@cemef.com o de manera telefónica, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas en el 671 435 762.

En el Anexo I de las bases se pueden consultar los sectores a los que van destinadas las ayudas y en el que se especifica tanto la descripción IAE como el epígrafe y la descripción correspondiente de CNAE.

La cuantía de la ayuda, previa justificación, será de una cantidad máxima de 2.000€ por cada autónomo, sociedad civil, comunidad de bienes o microempresa con un máximo de 10 trabajadores. En el caso que en una empresa figuren varios autónomos el importe máximo a percibir será de 2.000€. Asimismo, se podrá recibir una cantidad adicional de 200€ por trabajador afiliado a la Seguridad Social a fecha 31 de diciembre de 2020 de dichas microempresas y autónomos.

Podrán ser beneficiarios de las ayudas los autónomos y microempresas con un máximo de 10 personas trabajadoras que tengan su sede física y/o domicilio fiscal en el municipio de Burjassot y las comunidades de bienes, sociedades civiles o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, se encuentren legalmente constituidas y puedan llevar a cabo actividades empresariales o profesionales que motiven la subvención y cumplan los requisitos establecidos en las bases.

Por su parte, el Ayuntamiento de Alcàsser ha abierto la convocatoria para las ayudas paréntesis del Plan Resistir II, unas ayudas directas que, en esta ocasión, irán dirigidas al sector del comercio minorista. A través de esta nueva convocatoria, las personas autónomas y microempresas con menos de 10 personas empleadas, que presenten la documentación, recibirán un fijo de 2.000 €, a los que se les sumará 200 € por cada trabajador o trabajadora afiliada a la Seguridad Social.

Como ha explicado la alcaldesa de Alcàsser, Eva Zamora, «la cuantía total de esta línia de ayudas es de 132.354,90 €. No obstante, si el número de peticiones requiere más financiación, se realizaría a cargo de la partida de fondos propios porque el objetivo de este ayuntamiento es llegar a todas las micropymes locales».

Estas ayudas irán dirigidas a cubrir los gastos corrientes de la actividad, como alquileres y rentings, el pago de suministros, gastos de publicidad, reparaciones o mantenimiento, material de oficina, gastos de desplazamiento y manutención, primas de seguros, servicios de profesionales independientes, como gestores, consultores, etc., y cuotas de la Seguridad Social o del autónomo.

El plazo para presentar la documentación – que ya se puede descargar desde la página web del Ayuntamiento (www.alcasser.es) – termina el próximo 23 de junio de 2021. En la web, también se puede consultar los CNAE relacionados con esta nueva convocatoria del Plan Resistir II, impulsado por la Generalitat Valenciana en colaboración con la Diputació de València y los ayuntamientos.

Asimismo, se puede obtener más información en la oficina de la ADL, solicitando cita previa bien a través del correo adl@alcasser.es, o llamando al 961 240 347 – Ext. 222 y 245.