Rocafort mantiene el pleno virtual al carecer de espacios con seguridad

Los plenos municipales de Rocafort seguirán siendo telemáticos hasta que la situación sanitaria permita prescindir de la distancia de seguridad. Y es que el municipio no dispone de un espacio en el que poder celebrar las sesiones plenarias de manera presencial con todas las garantías.

El 25 de febrero de 2020, el Nou Espai de Rocafort acogía el último pleno presencial hasta la fecha, con la asistencia de público que pudo intervenir en ruegos y preguntas. Con la pandemia, todas las sesiones han sido telemáticas. La última, el martes, que además tuvo que suspenderse por fallos técnicos.

Pese a la Comunitat Valenciana sigue registrando los índices de contagios más bajos de España, el municipio de l’Horta Nord continuará por el momento con los plenos virtuales. ¿El motivo? Los inconvenientes técnicos que existen para regresar a la presencialidad en los dos espacios municipales susceptibles de acogerlos.

Así lo demuestra un informe firmado por el jefe del departamento de Urbanismo, tras una consulta verbal del alcalde, Guillermo José (Cs), con la finalidad de celebrar las sesiones presenciales. En el documento, al que ha tenido acceso este diario, el técnico analiza dos dependencias: Nou Espai y el salón de actos de la Casa de la Cultura. Sobre el primero, lugar habitual de los plenos, el estudio asevera que los quince puestos necesarios para la celebración la sesión (trece concejales, secretario e interventor) y la distancia de seguridad de 1,5 metros, «no permite cumplir los espacios y recorridos necesarios y que deben mantenerse para la evacuación de los ocupantes en caso de incendio».

En cuanto al salón de actos de la Casa de la Cultura, el jefe de Urbanismo sostiene que en el escenario «no hay espacio suficiente» para las quince personas, aunque abre la puerta a que algunos «tengan que situarse en el patio de butacas». Además, explica que la instalación dispone de 229 butacas y que con el aforo permitido del 75% estarían disponibles 171, «permitiéndose una separación de una butaca entre personas». El problema es que esta dependencia, para cumplir con la Licencia de Actividad y Plan de Autoprotección, requiere de una serie de condiciones durante los plenos: dos salidas de evacuación para los asistentes, vallar el recorrido de evacuación para garantizar que se utilicen estas vías para salir, que la puerta abatible de acceso a vehículos permanezca abierta durante todo el pleno y designar una persona responsable que controlara la actuación de los distintos equipos, en caso de emergencia.

El alcalde admite que no caben ni en el Nou Espai ni en el escenario de la Casa de la Cultura, con lo que los concejales de la oposición deberían estar en el patio de butacas, que rechazaron al no ser sillas donde poder apoyarse y tener documentación y tomar notas». José reconoce que Rocafort carece de otra dependencia grande para un pleno en el contexto sanitario actual y afirma que, hasta que no desaparezca la distancia de seguridad seguirá la vía telemática, que impide la presencia de público.