Alaquàs es vestirà de festa demà dissabte 29 de maig per a celebrar l’acte central de les XXXIII Trobades d’Escoles en Valencià de l’Horta Sud, que acull la localitat 21 anys després de la primera vegada que va fer-ho. Els escolars dels 19 pobles de la comarca estan convocats a una jornada on l’eix de les activitats programades serà la reivindicació i promoció de la llengua i la cultura popular valenciana, després que l’any passat no es pogueren celebrar a causa de la crisi sanitària provocada per la pandèmia de la covid-19.

Per què la festa siga completa, l’Ajuntament d’Alaquàs i Escola Valenciana, organitzadors d’estes trobades, ja estan acabant de preparar tots els actes d’esta jornada central on s’espera l’arribada de desenes d’escolars -amb les mesures anticovid pertinents- que gaudiran de les diferents activitats previstes.

El parc del Dijous acollirà de bon matí la cita «Llavors», que consistirà en la plantació de plantes autòctones aromàtiques i un arbre que simbolitzen la llavor del valencià per part de la representació de cada centre educatiu d’Alaquás, a més dels alcaldes i les alcaldesses i els escolars dels 19 pobles que han sigut convocats. L’objectiu és mostrar que amb cura i estima germina el futur de la nostra llengua. Per a tancar la jornada hi haurà una actuació de Bertomeu amb l’espectacle Marcel el Marcià i, a més, es lliurarà un cartell en record de la celebración d’unes jornades que pretenen ser històriques.

Homenatge a les dones

Però les Trobades d’Escoles d’enguany ja porten més d’un mes en marxa. Els actes van començar el 23 d’abril amb una simbòlica Volta a Peu que va finalitzar als exteriors de la Biblioteca Municipal Ausiàs March d’Alaquàs, on es va celebrar un homenatge a dones destacades per tal de posar en valor la seua trajectòria vital i professional.

Entre les dones que van rebre l’homenatge van estar Amparo Alabau -a títol pòstum-, que va ser directora del col·legi Mare de Déu de l’Olivar I i jutgessa de pau del municipi; Elvira García Campos, alcaldessa d’Alaquàs durant 10 anys; l’artista, pintora i professora d’art Carmen Mateu; la mestra i component del grup Danses l’Olivar Montiel Navarro; la periodista i escriptora Fani Grande; la pilot espanyola d’automobilisme María de Villota -també a títol pòstum-; i la conserge del col·legi Bonavista Paqui González.

Tots els col·legis participants van mostrar unes il·lustracions que van realitzar per homenatjar les dones escollides i van llegir els motius pels quals les van seleccionar. Eixos treballs estaran fins el proper 31 de maig al claustre dels Castell d’Alaquàs en l’exposició «Els murals de les dones».

Eixe dia 23 d’abril també van ser descoberts els murals que l’Ajuntament d’Alaquàs ha creat per recordar i commemorar la celebració de la primera edició de les Trobades a Alaquàs, en l’any 2000, així com l’actual edició de les jornades. Estes es poden contemplar als exteriors del Centre Cultural de l’Olivar, a l’entrada de la Biblioteca Municipal Ausiàs March.

Lliurament dels Premis Sambori

Més tard, el dissabte 22 de maig, també va tindre lloc el lliurament de la XXIII edició dels Premis Sambori de l’Horta Sud, organitzats per la Fundació Sambori amb l’objectiu de promoure i difondre l’ús literari del valencià dins de l’àmbit escolar, on es va guardonar els treballs de l’alumnat d’Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius, Formació de Persones Adultes i Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) i alumnat amb necessitats educatives especials de l’Horta Sud.

El colofó, el 25 de juny

Com a colofó de la celebració de les XXXIII Trobades d’Escoles en Valencià, el proper 25 de juny tindrà lloc l’acte en què, per una banda, s’homenatjarà a dues dones destacades al panorama polític, cultural i social, i per una altra, es reconeixerà la important tasca de la primera promoció educativa en valencià en la localitat d’Alaquàs, així com també el treball de les escoles de la comarca que porten 25 anys treballant pel valencià, a més de mestres jubilats i jubilades que han treballat per la difusió del valencià durant la seua trajectòria professional.

L’organització ha volgut, a més, posar de relleu l’important esforç i treball que ha vingut desenvolupant l’alumnat, directiva i professorat dels col·legis del municipi, entitats locals, associacions i clubs perquè gràcies a la seua dedicació ha sigut possible la consecució d’esta cita en defensa de la llengua valenciana.

els actes van començar el 23 d’abril. La Volta a Peu simbòlica a Alaquàs i l’homenatge a dones destacades va encetar la celebració de les XXXIII Trobades d’Escoles en Valencià de l’Horta Sud. 1 Xiquets i xiquetes ambs els seus pares van fer la Volta a Peu a Alaquàs. F

2 Murals de commemoració de les celebracions de les Trobades a Alaquàs al 2000 i al 2021. F

3 Els xicotets i les xicotetes van ser protagonistes en l’homenatge a les dones destacades. F

4 L’alcalde, Toni Saura, als actes del 23 d’abril. F

5 Lliurament dels Premis Sambori. F