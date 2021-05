La Agrupación Musical La Canyada, en Paterna, ha convocado para este domingo en la plaza Puerta del Sol, una concentración para protestar por el abandono que sufren por parte del consistorio, así como por la “falta de proximidad y sensibilidad del equipo de gobierno con las asociaciones de vecinos de la Canyada”.

La AM La Canyada cuenta con una treintena de músicos, un centenar de alumnos y 400 socios. Lleva siete años trabajando por tener una Banda de Música y la escuela vivero, “pero a pesar de la corta distancia con la Villa de Paterna , parece que el Ayuntamiento y el alcalde , que debería ser de todos , están demasiado lejos”, reprochan en un comunicado.

Así, relatan que en diciembre fueron desalojados de las clases del Centro Social de la Canyada, donde impartían solfeo e instrumentos, pero con el compromiso de tener acceso a un convenio que “nos reportaría apoyo económico, así como el no cobro de costes por parte del ayuntamiento de Paterna , por lo que contratamos el arrendamiento de un local céntrico para seguir con la escuela, fundamental para el crecimiento de la Banda”. El problema, denuncia la entidad, es que “han pasado cinco meses y no se ha sustanciado el convenio , es más ,parece que hay retracto por la concejalía de Cultura en ese aspecto, no cumpliendo su palabra del pasado mes de enero”.

La AM la Canyada explica que desde los inicios de la Banda han estado ensayando en el salón de actos del Centro Social, “acoplándonos a las necesidades generales, pero el miércoles, ya no pudieron hacerlo al ser desalojados también de este espacio. “No ofrecieron como alternativa desplazarnos a un local en Paterna para

ensayar”, afirman.

Según explica su presidente, Paco Sabater, en el aula que utilizaban para dar clases se ha habilitado una biblioteca y el uso del salón de actos para ensayar “molesta a los usuarios de la sala de estudio”. Pero es que, señala, “también han prohibido las clases de Tai Chi, que ya me dirás qué ruido puede hacer”, ironiza.

A esto se suma las subvenciones municipales. “Si bien es cierto que la Banda de la Canyada ha recibido discretísimos importes en calidad de subvención, también es cierto que en realidad es un agravio comparativo con las percibidas por otras asociaciones y agrupaciones del mismo municipio. La subvención de 2020, pendiente de pagar, son poco más de 2.000€, mientras que otra asociación musical de Paterna ha recibido 59.000€ anuales, ya pagados 2020 y 59.000€, en 2021”, critican. Sabater se refiere al “Centro Musical Paternense, de la que es presidente Fernando Carrión, concejal socialista”.

El presidente de la AM la Canyada revela que el consistorio les cobra el 50% de la tarifa normal por el uso del Auditorio Municipal, alrededor de 500 euros, por el gasto de apertura y personal. “Pero si quieres utilizar el Capri, por ejemplo, el coste son 40”, apunta Sabater.

Por ello, han convocado este domingo a las 11 en la plaza Puerta del Sol de la Canyada una concentración para protestar por la situación que afecta a la banda y por “la falta de proximidad y sensibilidad del equipo de gobierno con las asociaciones y vecinos de La Canyada”. Desde la entidad alertan de que la medida del ayuntamiento “puede suponer la desaparición de la Banda , pero en realidad pone en peligro toda La Canyada”.