Han passat 457 dies des d’aquell 12 de març que la G. Valenciana començava a articular reunions, procediments, decisions que han estat presents en l’administració local des d’eixe moment. Aquell divendres 12 de març de suspensió de les classes, de tancament de l’oci i de reducció de les activitats que suposaven mobilitat i interacció personal era la primera onada d’incerteses i d’assumpció d’unes responsabilitats que mai no havíem imaginat. Dos dies després se declararia l’Estat d’Alarma i amb eixa nova situació, una nova organització de l’equip de govern de Rafelbunyol per a donar resposta, en primer lloc, a les necessitats dels nostres veïns i veïnes, però també i no menys important, acompanyar-los en moderar les inquietuds i incerteses que venien amb els nous esdeveniments i amb la proliferació de missatges no rigorosos.

El recompte de totes les mesures preses des de l’ajuntament és de quasi 100 des de les distintes àrees de gestió. Moltes administratives, d’aplicació de les que ens traslladaven les administracions autonòmica i estatal, i una gran quantitat de decisions aplicades a la reorganització dels equips de treball, de les tasques diàries orientades a pal·liar els danys. Així, des de Serveis Socials es va passar de gestionar, en 2019, 667 ajudes per a cobrir les necessitats bàsiques, a 1.076, en 2020, i es va invertir un total de 191.828,5 euros en ajudes directes a la ciutadania que se sumen a l’organització de fer arribar a la gent major el menjar a casa durant les setmanes de confinament o aconseguir que la Residència de persones majors estiguera protegida i aïllada de la pandèmia.

Una altra aposta va ser l’acompanyament i ajuda al teixit econòmic. Des de la creació de Avant Rafelbunyol, una oficina d’atenció a PIMES, persones autònomes i persones desocupades o en situació de ERTE que va assessorar a més de 200 persones a la modificació de taxes, l’elaboració d’una guia del comerç local i difusió dels serveis que prestaven o l’adhesió al Pla Resistir que suposa 222.389 euros per als sectors econòmics afectats per la crisi.

Havíem també de moderar les incerteses, els temors i la desinformació. Vam assumir que la comunicació a través de les eines municipals, les xarxes socials i la missatgeria instantània, amb la informació adaptada a la nostra realitat ,era l’eina més poderosa per a traslladar a la població les noves mesures, els consells, les recomanacions i les iniciatives d’oci, esport, cultura que s’anaven organitzant des de les distintes àrees de l’ajuntament.

En la mateixa setmana que ha començat la vacunació massiva a Rafelbunyol i que l’esperança ha substituït els núvols d’incerteses, és just que recordem a les persones que malauradament ja no estan i agraïm a les que ens han ajudat, al voluntariat, llauradors, comerços, personal, però sobretot, a la ciutadania. En el record, ara que estem més prop de que el #AçòPassarà siga una certesa, ens quedem amb les onades de solidaritat, el bon comportament i la responsabilitat de la ciutadania de Rafelbunyol.