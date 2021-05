El Partido Popular de Torrent ha criticado al gobierno local integrado por el PSPV y Ciudadanos, por el pago de las horas extras a la Policía Local, que se acercan de media a los 1.000 euros diarios. De hecho, según fuentes populares, durante el mes de marzo el ayuntamiento pagó 28.250 euros por servicios extraordinarios, mientras que en abril se abonaron 22.566.

El PP subraya que durante las Fallas y la Semana Santa suele aumentarse el gasto extraordinario al cubrirse más servicios de los habituales. "No obstante, este año y debido a la pandemia no se han celebrado estas festividades", inciden, además de recordar que llevan tiempo solicitando en los plenos un aumento de la plantilla policial, ya que en los últimos seis años se ha perdido un 30% de los efectivos. Según el PP, este desembolso obedece a la necesidad de cubrir servicios a los que no se llega con el funcionamiento ordinario, y por ese mismo motivo es urgente aumentar los efectivos.

La presidenta y portavoz de los populares, Amparo Folgado, ha afirmado que “desde 2015 la plantilla de policía ha perdido un tercio de sus efectivos en Torrent, a lo que cabe sumar la anulación de las oposiciones por la justicia, debido a la introducción de ideología en las bases". Por su parte, el concejal encargado de esta área en el PP, Nacho Carratalá. considera que “este desembolso exagerado obedece a una gestión de plantilla ineficiente por parte de la concejala, la operatividad puede verse resentida, no se puede estirar de forma indefinida una plantilla a base talonario”.

"Era necesario"

Por su parte, el gobierno local ha lamentado que el PP critique este gasto, que ha estado ocasionado por las circunstancias excepcionales que ha impuesto la pandemia. Así, el ejecutivo recuerda que, si bien no ha habido Fallas ni Semana Santa, sí que se han desplegado fuertes dispositivos extraordinarios con motivo del cierre perimetral los fines de semana que se ordenó a la ciudad por el Consell, o los operativos especiales para controlar la entrada a los centros educativos.