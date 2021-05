El alcalde de Catarroja, Jesús Monzó, llegó a un acuerdo en el acto de conciliación que se llevó a cabo este pasado viernes en el Juzgado de Primera Instancia de Catarroja con el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) y sus delegados sindicales, Policías Locales del Ayuntamiento, en relación a los hechos ocurridos los pasados ​​meses de enero y febrero, tras unas declaraciones realizadas por el primer edil que acusaba al cuerpo policial de "acoso" y "persecución" después de que fuera denunciado en dos ocasiones por los agentes locales por presuntamente saltarse las normas contra la Covid-19 impuestas por la Generalitat. La primera por dejar entrar en su casa a dos no convivientes durante el cumpleaños de su pareja, que Monzó reconoció y por lo que pidió perdón. No así por la segunda, tras una denuncia anónima que aseguraba que Monzó habia visitado a unos familiares, algo que él niega. Fue tras esta segunda denuncia cuando se produjeron un cruce de acusaciones que motivaron al SPPLB de Ctarroja ha interponer un acto de conciliación previo a una querella si el alcalde no se retractaba.

En ese sentido, el alcalde, en su propia cuenta de Facebook, ha querido compartir el alegato presentado que ha permitido llegar a un acuerdo. Así, afirma que "en ningún momento he querido poner en entredicho la falta de honorabilidad de las personas integrantes del cuerpo de la Policía Local de Catarroja, así como su profesionalidad, ni tampoco acusar de ningún delito. Si así se ha interpretado, quiero pedir disculpas por unas declaraciones en caliente que no correspondía haber hecho. En este sentido, existe una voluntad clara y firme de no judicializar la gestión interna de la Policía Local de Catarroja ante el hecho de que soy la máxima autoridad y responsable último del cuerpo de seguridad ciudadana".

Tras pedir disculpas, también quiso poner en valorel trabajo y el compromiso demostrado por los servicios esenciales municipales, entre ellos el servicio de seguridad ciudadana, "que han estado haciendo una labor importantísima durante la crisis sanitaria derivada por la Covidien-19. Un trabajo que ha sido valorado y reconocido por la propia corporación municipal en varios actos institucionales; entre ellos el celebrado el pasado 9 de octubre de 2020".

Monzó también una mención expresa al sindicato SPPLB, que si bien no lo nombra, afirma que " nunca ha querido cuestionar el papel de los sindicatos, en tanto que son los representantes legítimos de los trabajadores y las trabajadoras del Ayuntamiento de Catarroja, independientemente de las diferentes posturas manifestadas en las MGNC y el Consejo de la Policía" Y admite que fue un error "vincular los hechos ocurridos con las reivindicaciones laborales" y se ofrece a colaborar. " Quiero extender la mano para poder seguir trabajando con diálogo y cordialidad por el bien de la sociedad de Catarroja y de los trabajadores y trabajadoras municipales, tal como se está haciendo en las últimas semanas, como lo demuestra los avances en la configuración de la nueva RPT o el reforzamiento del cuerpo con siete nuevas incorporaciones que mejoran el servicio y descargan de presión el cuerpo".

Por último, Jesús Monzó matiza que "hago estas puntualizaciones independientemente de los procedimientos administrativos que se puedan derivar y de los derechos que me corresponden como ciudadano ante las propuestas de sanción y las filtraciones realizadas en prensa que han sido tildada de "deleznables" por el propio Consejo de Policía celebrado el pasado 9 de marzo de 2021".