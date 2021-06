«No compres un de raça, adopta un gos sense casa»

Segons constata la Protectora, «la gran majoria d’animals abandonats pertanyen al grup dels anomenats ‘sense raça’ o ‘mestissos’», ja que «gossos, gats i altres espècies solen patir el rebuig per no tindre una raça en concret». Per això, la SPAB anima a potencials adoptants de cans a «trencar una llança per aquest grup d’animals que estan esperant una segona oportunitat» en una família.

Amb tot, hi ha persones que desitgen un animal de raça. Per això, des del col·lectiu animalista els aconsellen que, «en lloc d’acudir a granges per a comprar-los, visiten els refugis de les protectores, on també és possible trobar animals de raça encara que no disposen de la documentació original de pedigrí».

Adopció responsable

Amb la seua nova campanya, «No compres un de raça, adopta un sense casa», la protectora de Burjassot insisteix en les seues accions en pro de «l’adopció responsable com la millor manera d’adquirir animals de companyia enfront de la compravenda», sobretot si aquesta es realitza de manera il·legal. El col·lectiu de la ciutat de l’Horta Nord recorda que «el benestar animal redunda en el benestar de la societat».