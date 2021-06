Joan Carles González guanya el premi de poesia de Catarroja

Els Premis Vila de Catarroja de 2021 s’han demostrat com els més especials dels seus 40 anys. A una gran participació en totes les seues disciplines, s’ha unit la qualitat en les obres que han tornat a pujar el nivell dels relats o poesies, la qual cosa ha complicat la decisió del jurat. «Per a aquesta nova edició dels Premis Vila volíem llevar-nos la mala sensació que va significar l’any passat, quan no vam poder celebrar-ho com era habitual. A més, per a aquesta 40 edició, una xifra redona, afrontàvem un repte com ha sigut el canvi de dates, per a unir aquesta celebració al lliurament de la Carta Pobla a Catarroja fa 666 anys. El canvi s’ha demostrat un encert per la quantitat d’obres de gran nivell presentades en totes les disciplines», explica Dolors Gimeno, regidora de Cultura.

Així doncs el jurat en la disciplina literària ha decidit atorgar el XXVIII Premi Benvingut Oliver de Poesia a «Fuita de gas» de Joan Carles González Pujalte. El XV Premi Benvingut Oliver de Narrativa Juvenil és per a «Un crim entre tarongers», de Mariano Casas Gómez. I el II Premi Benvingut Oliver de Literatura Infantil recau en «El cavaller, el cavall, el drac i l’esquimal», de David Navalón Bernabeu.

En els pròxims dies, el jurat donarà a conéixer els premis en la categoria de pintura.