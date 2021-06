«Salut, memòria i antifeixisme».L’Associació Cultural Bassot de Burjassot, amb la col·laboració d’Escola Valenciana, la Universitat de València i diversos col·lectius vinculats a la lluita contra els delictes d’odi, ja té dissenyat el cartell (obra del dibuixant Elías Taño) per a un concert d’homenatge a Guillem Agulló i Salvador en el XXVIII aniversari del seu assassinat a mans de la barbàrie.

Amb el lema «Guillem, nosaltres no t’oblidem», el recital tindrà lloc el pròxim 26 de juny per la vesprada (dissabte) en l’Auditori de la Casa de Cultura de la Ciutat de les Sitges. El cantautor Pau Alabajos, el grup de folk El Diluvi i el Cor de l’Eliana conformen el principal reclam d’un cartell que, per a esta trobada reivindicativa, també anuncia «més sorpreses».

Carácter compromés i solidari

Des de Ca Bassot agraïxen als artistes participants haver-se implicat en esta iniciativa sobretot «pel caràcter compromés i solidari de les seues actuacions, centrades en la defensa dels drets humans, el feminisme, la diversitat, la cultura i la llibertat». Així mateix l’organització agraïx l’esforç de totes les persones i entitats que, amb les seues aportacions durant una campanya de micromecenatge, han fet possible preparar este concert en memòria de Guillem i de les víctimes de la intolerància.

L’Associació Cultural Bassot (estació número 6 de la ruta del poeta Vicent Andrés Estellés) anima la ciutadania a acudir a la Casa de Cultura de Burjassot per a commemorar l’aniversari del jove ‘maulet’, «mantindre activa la lluita per un futur millor» i «dir no a aquells espais que parlen i actuen des de l’odi i la violència».