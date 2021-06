Uns 800 alumnes d’Alaquàs participen en «El Retorn»

L’experiència «El Retorn» del Joc Solidàri 2021 ha finalitzat amb gran èxit de participació i acollida en tots els centres educatius d’Alaquàs. Donada la situació de pandèmia, el consistori va decidir adaptar l’actual edició per tal que l’alumnat poguera continuar gaudint d’aquesta iniciativa creada per sensibilitzar i recaptar fons per a projectes de cooperació internacional.

Gràcies a aquesta activitat es destinaran un total de 4200 euros, dels quals l’Ajuntament d’Alaquàs aportarà un total de 2701 euros i la resta provenen dels diners recaptats en en els diferents Mercats Solidaris celebrats a Alaquàs durant les festes nadalenques, dos per part del l’IES Clara Campoamor i dos per part de l’Ajuntament.

Gran coordinació

Per aquest motiu, el departament de Joventut i Cooperació Internacional de l’Ajuntament d’Alaquàs va realitzar un plantejament dins de les aules per tal de respectar les mesures de seguretat a través del qual cada classe ha jugat només amb l’alumnat de la seua aula però coordinant-se amb la resta d’aules per tal de salvar-se de L’extinció! L’activitat es va iniciar el passat 3 de maig i va finalitzar el 28 de maig i va comptar amb el treball conjunt del personal tècnic municipal de Joventut i el professorat dels centres d’educació primària.

Al voltant de 800 alumnes de 5é i 6é de primària de tots els col·legis d’Alaquàs han pogut participar en aquesta experiència que enguany s’ha centrat en els els Objectius de Desenvolupament Sostenible, Agenda 2030 i per a la seua posada en marxa s’ha fet ús de la metodologia d’escape room.