El festival de dansa de carrer Albalat en Dansa celebra enguany la seua VI edició. Després que l’any passat s’aconseguira celebrar el cinqué aniversari en un any tan complicat per a la cultura en viu, l’organització de l’esdeveniment, encapçalada per la polifacètica artista Pepa Cases, es mostra il·lusionada amb aquesta nova entrega.

Amb el suport de l’Ajuntament de la localitat, Albalat dels Sorells acollirà el festival les jornades del 12 i 13 de juny en la seua aposta per la cultura segura. Un entorn històric i únic, com la plaça del Castell, serà l’escenari per a les companyies i artistes que se succeiran les vesprades del segon cap de setmana de juny. Amb aquesta iniciativa es vol visibilitzar una disciplina artística com la dansa contemporània, posant-la a l’abast del públic en general i apropant-la al veïnat, així com als visitants que visiten el municipi per a gaudir de la cultura en directe.

El festival esdevé íntegrament a l’aire lliure amb propostes per a tota classe de públic i edats, i de manera totalment gratuïta. Així, set companyies professionals es donaran cita durant les dues jornades amb una oferta completa i variada que dóna a conéixer la dansa contemporània a través de peces d’entre 5 i 20 minuts de durada, amb artistes de tot arreu del territori espanyol i, per descomptat, també hi participaran companyies i artistes valencianes.

Els i les assistents tindran l’oportunitat de passar a l’acció també, més enllà de gaudir com a públic; ja que dissabte s’inclou a la programació una Jam Dansa amb música en directe, per tal que qualsevol puga viure la dansa en primera persona.