Amparo Orts, alcaldessa de Moncada, junt amb la seua homòloga d’Alfara del Patriarca, Marisa Almodóvar, i Sergi Ruiz, màxim representant de Foios, han visitat el barranc del Carraixet junt amb Marc García, comissari d’aigües de Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ), per supervisar els treballs de neteja que la institució està desenvolupant en aquest espai natural, així com les obres per impedir el pas de vehicles.

Els treballs es duran a terme durant aproximadament tres setmanes al llarg de dos kilòmetres del barranc del Carraixet al seu pas per Alfara del Patriarca, Foios i Moncada, i s’espera retirar més de 60 tones de residus i enderrocs procedents d’abocaments il·legals que estan al seu llit. «La CHJ està donant resposta a la demanda històrica dels consistoris i de la ciutadania per recuperar aquest espai, que forma part intrínseca del nostre paisatge i que hem de respectar i posar en valor d’una vegada per totes», ha manifestat l’alcaldessa de Moncada, Amparo Orts.

La retirada dels enderrocs vindrà acompanyada d’accions paral·leles per a evitar possibles abocaments en el futur, com la col·locació de blocs de formigó de grans dimensions per impedir el pas de vehicles en els accessos al barranc. «D’altra banda, proposarem la coordinació dels efectius policials dels municipis afectats per l’abocador il·legal, per aplicar les sancions corresponents i que tots aquells que continuen tractant el Carraixet com un abocador comprenguen el valor mediambiental, paisatgístic i territorial del nostre riu sec», ha determinat l’alcaldessa.

Un pla director

En aquesta línia, la Diputació de València ha anunciat la recuperació de l’espai a través del Pla Director del Carraixet, «una oportunitat única perquè entre totes les administracions treballem conjuntament perquè la ciutadania puga disfrutar del barranc en les millors condicions possibles», ha expressat Orts.