La Mostra Internacional de Pallasses i Pallassos de Xirivella s’avança a setembre

La població de Xirivella acollirà enguany la 28ª edició de la «Mostra Internacional de Pallasses i Pallassos», que, com a novetat, avançarà les seves dates per a adequar-se millor a la situació canviant de la pandèmia.

El cicle es durà a terme del 23 de setembre al 6 d’octubre, i no el mes de novembre com era habitual. Amb aquest canvi s’aprofiten les millors condicions meteorològiques per a celebrar la Mostra en espais oberts amb la màxima seguretat sanitària.

«Xirivella ha mantingut durant tota la pandèmia una línia de prudència i cautela. Fins que l’autoritat sanitària no doni per finalitzada la situació d’emergència, hem de seguir per aquest camí», argumenta Michel Montaner, alcalde de Xirivella.

D’aquesta manera, es tracta d’assegurar en la mesura del possible la celebració del cicle, declarat Festa d’Interès Turístic Provincial. «La Mostra Internacional de Pallasses i Pallassos és la nostra màxima expressió cultural i hem de tractar-la amb manyaga. Davant la incertesa que planteja la pandèmia, pensem que la millor manera de garantir l’execució de tot el programa és treure els espectacles al carrer aprofitant el bon temps. Així, evitem els espais interiors i arribem a un públic més nombrós», sosté Roberto Romero, regidor de Cultura.

L’organització de la Mostra es troba ultimant la confecció de l’elenc artístic, que tornarà a congregar a Xirivella a les pallasses i pallassos més destacats del panorama internacional. «La cultura, i molt en particular l’espectacle clown, són part del nostre ADN. Encara que canviï de data i format, la Mostra d’enguany serà novament espectacular, però serà també un esdeveniment segur per al públic assistent», assegura Michel Montaner.

Conjuntament amb la Mostra Internacional de Pallasses i Pallassos, se celebrarà també la Mostreta Escolar, destinada al públic infantil.