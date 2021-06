El Partido Popular de Manises ha revelado que hace unas semanas el Gobierno manisero, formado por APM Compromís, PSOE y Sí Se Puede, avisó a los responsables de la Escuela Oficios de la Ciudad que "no debían de presentar ningún programa educativo para el próximo curso. Esta decisión por parte del Equipo de Gobierno conlleva la desaparición de este servicio educativo, que tan importante ha sido en Manises durante los últimos quince años".

La Escuela de Oficios fue una apuesta del Partido Popular Manises que, con este proyecto decidió pasar de los planes sueltos que se impartían hasta el momento en el municipio a tener una Escuela de Oficios donde ofrecer una segunda oportunidad a los jóvenes maniseros. “La EO (Escuela de Oficios) cumple varios requisitos muy importantes. Por un lado, da una segunda oportunidad a los jóvenes de nuestro municipio para formarse laboralmente, les da una formación que les permite acceder a empresas por medio de prácticas y en muchas ocasiones, muchos de ellos vuelven a retomar sus estudios tras esta experiencia”, afirma el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Manises, Francisco Izquierdo.

“Nosotros creemos que es de vital importancia que un servicio como este no desaparezca y apostamos al 100% por todos los beneficios que conlleva tener una Escuela de Oficios en Manises. Durante los últimos años, el Equipo de Gobierno no le ha dado el cariño y la dedicación que merece, y ahora nos encontramos con la excusa perfecta para su cierre, la falta de alumnos. Durante mucho tiempo, esta escuela ha sido un lugar de encuentro para todos aquellos jóvenes que se han sentido perdidos en el ámbito educativo, acogiéndoles y dándoles una segunda oportunidad con los programas de peluquería y montador de estructuras metálicas. No podemos permitirnos volver atrás y perder este recurso educativo”, explica Izquierdo.

La opción de volver a los planes sueltos que se impartan en los IES no es una opción real, “la mayoría de jóvenes que acuden a la Escuela de Oficios no han tenido una buena experiencia en su etapa educativa, y el cambiar de ambiente, el encontrar una nuevo servicio educativo y un nuevo modelo pensado totalmente para ellos es una de las claves para que se sientan cómodos en esta nueva etapa educativa”, expone la representante del PP en el Consejo Escolar Municipal, Susana Herráiz.

"A este nuevo cierre por parte del Gobierno Manisero, se le suman los de la Escuela Infantil Aiguamanil, el de la Escuela Infantil El Molí, y el despido de varias educadoras y monitoras de comedor, lo que refleja la nefasta gestión educativa del actual Gobierno. El sistema educativo se está viendo claramente desmantelado y deteriorado ante la pasividad del tripartito de izquierdas que gobierna nuestra Ciudad. No sabemos si esto forma parte de un plan establecido o es consecuencia de no saber gestionar pero, los niños y jóvenes de Manises no merecen una Ciudad que en lugar de darles cada vez más oportunidades, va para atrás y cierra servicios esenciales tan importantes”, afirma Herráiz.