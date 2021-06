Los populares de Torrent se han reunido con vecinos del entorno de la cantera en la puerta de la instalación, donde han colocado paneles con imágenes recientes en los que se puede comprobar la regeneración natural de la cantera, desde que cerró hace diez años.

Tanto el PP como los vecinos se oponen a la propuesta socialista de rellenar la cantera con residuos durante 50 años y apuestan por la regeneración natural, contando con el Consell de Participació del Paratge Natural de la Serra Perenxisa y convertir la antigua cantera en un espacio lúdico, natural, educativo y como nexo entre los senderos de l’Horteta y la Serra. Tal y como se aprobó por unanimidad en este Consell, en el año 2015 cuando todavía gobernaba el PP en la ciudad.

Los populares han acudido a las puertas de la cantera con su presidenta en Torrent, Amparo Folgado, así como los diputados autonómicos Elisa Díaz y Felipe Carrasco y el Secretario general en Torrent, José Francisco Gozalvo.

Regeneración natural y proyecto sostenible frente al vertedero

La Portavoz del PP, Amparo Folgado ha afirmado que “la naturaleza ya está haciendo su trabajo y es asombroso comprobar como la zona ya se está poblando de la fauna y la flora presente en el paraje municipal de la Serra Perenxisa, por lo que es una antinatural y una barbaridad, pretender rellenar la cantera con residuos durante 50 años, así no se tapa ninguna herida”.

Además, Folgado ha señalado que “Ros prima los intereses económicos a los ambientales, tratando a la Serra Perenxisa y su regeneración como una fuente de negocio y no atendiendo a los valores ambientales, a la regeneración del paraje y al de los vecinos”.

Por su parte, la Secretaria Ejecutiva de Territorio y Medio Ambiente del PPCV, Elisa Díaz, ha señalado que “desde el PPCV vamos a estar junto con los vecinos y el Grupo Municipal, apoyando que se retome el anteproyecto consensuado por todas las partes en 2015 y que medioambientalmente generaría un impacto turístico, no se puede poner en marcha este vertedero”.

El Portavoz de Industria del PPCV, Felipe Carrasco ha señalado que “vamos a presentar varias iniciativas para conocer realmente qué proyecto tiene previsto el alcalde, ya que sólo conocemos lo que anunció a los medios. La prioridad son los vecinos y el medio ambiente, por encima de los intereses económicos del Ayuntamiento”.

Los populares también abogan por convertir este espacio en un centro de interpretación que pueda estar abierto a los escolares y conocer la geología de la zona.

Recogida de firmas de los vecinos

Como denunciaran hace unas semanas desde el PP, los planes del gobierno socialista y de Cs para el entorno de la Serra Perenxisa se alejan completamente de lo acordado por unanimidad en el Consell de Participació hace 6 años, y Folgado ya afirmó que “Tememos que el gobierno de Ros pueda convertir la cantera en un nuevo vertedero como GEMERSA”.

Los populares, tras el anuncio de Ros a los medios de comunicación, se pusieron en marcha y su Secretario General, José Francisco Gozalvo, se reunió con los vecinos de la Falda de la Sierra, Corral de Colero y Buenavista, quienes han iniciado una recogida de firmas contra el proyecto del PSOE.

Los vecinos han tildado de “excusa de la restauración de la cantera, pero el principal interés para hacerlo, como siempre, es el económico y no el medioambiental”.

Los vecinos, también apuntan en su escrito que “una vez más, van a explotar la montaña y a los propios vecinos, que ya lo sufrimos durante los 40 años que estuvo la cantera activa. Esto no es lo que decidió el Consell, no han tenido en cuenta a nadie, hay otros proyectos que sí son respetuosos con el medioambiente, como, por ejemplo, un lago, una balsa de regadío para abastecer a los campos de alrededor, o simplemente dejar que la propia naturaleza se regenere”.

Consell de Participació de la Serra Perenxisa

Los populares y los vecinos han vuelto a denunciar, que el gobierno socialista ha obviado el consenso alcanzado por el Consell de la Serra, en el año 2015 y en el que participaron técnicos municipales de medio ambiente, asociaciones de vecinos del entorno de la cantera y grupos ecologistas. Con un anteproyecto que fue aprobado por unanimidad y que nada tiene que ver con el proyecto propuesto ahora.

Además, el Secretario General del PP, José Francisco Gozalvo, ha señalado que “en el Consell convocado en el mes de abril de 2021, asistieron personas y entidades que no forman parte del mismo, sin embargo, no convocaron a personas y entidades que sí forman parte del Consell de Participació de la Serra Perenxisa”. Gozalvo también ha puntualizado que “durante los seis años de gobierno socialista, el proyecto de restauración ha estado paralizado por la única voluntad del alcalde, de no hacer nada”.

Por último, los populares han afirmado que “no tiene ningún sentido volver a llenar la cantera y a los vecinos más próximos, de polvo, de residuos y de escombros en pleno S. XXI, ni tampoco quedarnos anclados en lo que aprobó el Consell en 2015, pues a día de hoy vemos que la zona degradada se está regenerando de forma natural y debemos ayudar a que la naturaleza siga haciendo su camino”.