Començaren un somni disfrutant de la seua passió: el futbol sala. Amb una data oficial de fundació, el 9 d’octubre de 1991, el Futsal a Picassent ja havia donat les seues primeres petjades als anys 80 del segle XX. Dos joves del poble, les dos ànimes mater d’este club, José Vicente Tronchoni Romaguera i Héctor Pradas Soria, visitaven en aquella època les escoles per oferir als xiquets i als joves la pràctica d’esta disciplina esportiva. Eren dos apassionats del futbol sala que volgueren crear cantera per federar equips i registrar oficialment el Club. I és que, la base sempre ha tingut les arrels vinculades al poble i ha vist créixer i formar-se, durant els seus 30 anys d’història, centenars de generacions de joves picassentins.

Foren uns inicis bàsics, però amb un tarannà especialment motivador. I és que, creure en allò que fas, dóna els seus resultats. Tronchoni i Pradas registraven a les fitxes dels jugadors, mentre feien viatges de gestió a València, reunions amb la federació, i alhora, entrenaven els equips en el Poliesportiu municipal. El Futsal engegava així tots els motors perquè esta pràctica esportiva fora una realitat a Picassent i on també hi havia temps per a l’oci i l’amistat, amb l’organització de viatges a la neu allà pels anys 90.

Al llarg de la seua història han sigut més de 700 els jugadors que han passat pel club. Un club que ha aconseguit cinc ascensos en els últims 10 anys, organitzant fins a tres ocasions, les finals de la Copa Federació, en 2001, 2012 i 2016. A nivell local, és també tot un referent amb l’organització de les 24 hores de Futbol Sala Picassent durant més de 30 anys. Les vitrines futsaleres mostren la victòria aconseguida en moltes lligues. Allí llueixen, entre d’altres, la de campions de Copa infantil en 2008, la de campions de Copa juvenil en 2012 i la de campions de Copa benjamí en 2013. Estes dos generacions es classificaren per al sector del campionat d’Espanya que es va disputar a Picassent.

De la cantera local han brollat jugadors brillants, els quals, per la seua bona pràctica, han sigut destinats a la selecció valenciana, i fins i tot, un jugador local, José Ángel Lozano, ha sigut el primer en debutar a nivell internacional en la selecció espanyola sub16, el mateix any que l’equip juvenil va aconseguir l’ascens a lliga nacional juvenil, la màxima categoria estatal.

Actualment, el club compta amb un total de 9 equips en l’escola, més de 130 persones entre alevins, cadets, juvenils i sèniors, el 5x5 indiscutible en cada partit. El planter d’entrenadors i l’equip tècnic creuen fermament en la formació dels jugadors. -La seua motivació és fonamental- asseguren-, i tot un exemple per als que venen darrere.

2021 ha fet història en el Futbol Sala Picassent. Ha sigut una temporada difícil, amb una lliga atípica marcada per la pandèmia global sanitària ocasionada per la Covid19. Però l’equip ha demostrat allò que el món hauria d’aprendre davant una situació així: ser forts davant les adversitats. I així ho demostraren la vesprada del 29 de maig, una data que registrava la millor crònica esportiva d’este Club. A un costat del terreny de joc, el campió del grup València-Castelló, el Futsal Picassent, classificat la setmana anterior; a l’altre costat, el campió d’Alacant, l’Irefrank Elx, amb jugadors de primera divisió que no ho posaren gens fàcil. El baló començà a rodar. En el temps reglamentari el marcador va quedar 1-1. I en la primera part de la pròrroga Àlex Serra, capità de l’equip, marcava l’1-2, Julián Giner l’1-3 i Luis Moreno, l’1-4 decisiu. L’emoció brollava al terreny de joc i també a la grada, on el cor taronja i negre bategava en els cors de les més de 200 persones que volgueren acompanyar l’equip per mostrar el seu suport al pavelló d’esports d’Alzira.

La satisfacció i els càntics precediren a la victòria en el partit previ classificatori de la lliga la setmana anterior, on brollaren moments per al record. La camiseta de l’entrenador, Vicent Carrasco, era el millor estendard per a l’homenatge cap a la figura de José Tronchoni, qui va marxar de manera sobtada en 2017 deixant un gran buit en el club. El missatge no podia ser d’una altra manera: «José, gràcies per tot, gràcies per tant!». Al camp, la seua memòria i els vítols al lema creat per ell: «Nosaltres som Futbol Sala i això ens fa ser diferents. Ahir, hui i sempre, 1,2,3, Picassent!!» eren l’altaveu de l’alegria en estos temps de victòria per a l’equip picassentí.