Manises cierra la Escuela de Oficios

El Ayuntamiento de Manises cerrará al acabar este curso la Escuela de Oficios para Jóvenes, tras más de quince años de funcionamiento. El consistorio confirmó la noticia después de que el PP revelara que hace unos días se había comunicado al equipo educativo que no presentaran programa educativo alguno para el próximo año, señal de la clausura.

La Escuela de Oficios fue impulsada por el PP de Manises hace tres lustros en el antiguo matadero, de propiedad municipal. Actualmente, contaba con tres profesionales (un coordinador y dos profesores, en nómina del ayuntamiento como personal laboral) y se impartían los módulos de auxiliar de peluquería y de montaje de estructuras metálicas.

Pero ahora el equipo de gobierno formado por AMP Compromís, PSOE y Sí se Puede ha decidido su clausura porque la instalación «no está adquiriendo unos resultados buenos desde hace algunos años ya que hay una minoría de alumnos que superan los cursos». Además, argumenta el ejecutivo, en algunas de las ofertas formativas «la mayoría de gente no es de Manises, provienen de otros pueblos» y los programas impartidos son «bastante sexistas y se ha comprobado que hay mejores resultados en las aulas PAC que en la Escuela de Oficios».

El consistorio sostiene que actualmente también se oferta en Manises un programa de aula compartida (PAC) que está formada por alumnos de 2º ESO, concretamente ocho alumnos del IES Pere Boïl y ocho alumnos del IES Ausiàs March, con la previsión de abrir un nuevo grupo en un futuro, si hiciera falta. En este sentido, asegura el tripartito que la Conselleria de Educación ha informado acerca de la escuela de oficios «con un informe desfavorable sobre este programa».

Por otra parte, desde abril, la Concejalía de Juventud ha puesto en marcha el programa JOB «un grupo reducido de hasta 15 personas guiadas por un coach u orientador que durante 4 meses encamina de nuevo a alumnos para reinsertarlos en el sistema educativo. Es un programa iniciado este año y que está teniendo unos resultados muy positivos».

Por su parte, el PP considera que la Escuela de Oficios «cumple varios requisitos muy importantes, como una segunda oportunidad a los jóvenes de nuestro municipio para formarse laboralmente y acceder a empresas por medio de prácticas y en muchas ocasiones, muchos de ellos vuelven a retomar sus estudios tras esta experiencia», afirma el portavoz Francisco Izquierdo.

«Nosotros creemos que es de vital importancia que un servicio como este no desaparezca y apostamos al 100% por todos los beneficios que conlleva tener una Escuela de Oficios en Manises. Durante los últimos años, el Equipo de Gobierno no le ha dado el cariño y la dedicación que merece, y ahora nos encontramos con la excusa perfecta para su cierre, la falta de alumnos. Durante mucho tiempo, esta escuela ha sido un lugar de encuentro para todos aquellos jóvenes que se han sentido perdidos en el ámbito educativo, acogiéndoles y dándoles una segunda oportunidad con los programas de peluquería y montador de estructuras metálicas. No podemos permitirnos volver atrás», explica Izquierdo.

Tercera instalación clausurada

Desde el cambio de gobierno en 2015, el ejecutivo ha clasurado por falta de demanda dos escuelas infantiles (había cinco) y ahora la Escuela de Oficios.