L’Aliança per l’Emergència Climàtica de Paterna, l’Eliana i San Antonio de Benagéber ha criticat que Paterna encara no ha generalitzat la recollida de la matèria orgànica en tots els barris. Per al col·lectiu, s’ha fet un tímid assaig en el barri de Bobalar instal·lant 26 contenidors marrons, que donen servei a 3.000 veïnes i veïns dels 73.000 que té el municipi quan «ja fa mig any que l’Ajuntament hauria d’haver estés a tota la ciutadania».

«Denunciem la desídia de l’actual consistori i demanem a l’alcalde Sagredo una actuació responsable en la recollida de residus. És molt trist que un ajuntament que s’autodenomina progressista actue d’esquena al que és considera progrés en el segle XXI: el foment de l’economia circular aprofitant els residus (de menjar, matèries primeres, subproductes de la producció, etc.) perquè es tornen a convertir en recursos que servisquen per a fabricar nous productes o que fertilitzen la terra.

L’entitat ha incidit en que «Paterna és el municipi de la comarca que més residus d’inerts té en el seu terme escampats per les àrees naturals i fa molt poc per a deixar de ser el tristament campió de tindre el terme municipal més brut». Per això, l’associació demana «més decisió» per a abordar els reptes de l’emergència climàtica, en matèria de residus, energies renovables i la rehabilitació energètica d’edificis, entre altres.