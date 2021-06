El ex intendente jefe de la Policía Local de Aldaia, Juan Bautista P. M., que fue acusado de abusos continuados a una agente interina, aceptó ayer durante el juicio una pena de un año y medio de cárcel tras reconocer que se produjeron los tocamientos a su subordinada, sobre la que actuó aprovechándose de su condición de superior jerárquico.

El mando, que ejerció la jefatura de la Policía Local de Aldaia entre 2004 y 2019, elude no obstante ingresar en prisión al ser una pena no superior a los dos años de cárcel y carecer de antecedentes penales. Eso sí, todo ello con la condición de pagar la responsabilidad civil y no volver a delinquir. La condena le inhabilita asimismo, durante el tiempo que dure, para ejercer su profesión y también se le suspende de empleo y sueldo.

Con el acuerdo de conformidad alcanzado entre las partes, el fiscal ha rebajado la pena inicial que solicitaba para el mando de la policía, que se enfrentaba a dos años y medio de cárcel por los abusos continuados, como ya informó en su día Levante-EMV.

Tal y como informó este diario en exclusiva, los abusos sexuales se produjeron entre los años 2011 y 2018 en las dependencias municipales. «Tranquila que estás con el jefe», le decía mientras le tocaba el pecho y los glúteos, según los hechos recogidos por el fiscal y que el propio acusado reconoció ayer. «Si te portas bien te tocaré el culito», «estás más guapa, más delgada, ven más veces al despacho», o «es pequeñita pero la puedes tocar» son algunas de las expresiones que utilizaba con su subordinada el mando ahora condenado de un delito continuado de abusos sexuales.

En el juicio, celebrado por conformidad en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de València, quedó acreditado que el exjefe de la Policía Local de Aldaia se habría aprovechado de su condición de superior jerárquico de la víctima, así como de la baja autoestima y complejos de inferioridad de ésta.

En sus escrito de conclusiones la Fiscalía relataba que unas diez veces, entre 2011 y 2012, el acusado hizo tocamientos y besó a la agente en el retén de la Policía Local de Aldaia, bien en el ascensor, bien en la zona de comedor. En uno de estos episodios de acoso, incluso llegó a mostrarle los genitales, según la denuncia de la víctima. A partir de 2013 estos abusos se repitieron en la nueva central de policía.

«Yo en todo momento mostraba mi disconformidad pero de manera contenida por miedo a que, ya que era un superior mío, pudiera tener consecuencias laborales», expresó la víctima en la denuncia que interpuso en febrero de 2019 y añadió que los hechos coincidieron con el momento en que se presentaba a oposiciones y el presidente del tribunal era el denunciado.

Tratamiento psicológico

La agente ha tenido que recibir tratamiento psicológico de forma continuada, situación por la que la Fiscalía pide que el exintendente, y el Ayuntamiento de Aldaia de forma subsidiaria, indemnicen a esta agente con 3.500 por los daños morales. Por su parte, el condenado pidió el traslado al Ayuntamiento de València donde estuvo a punto de ser condecorado por su antigüedad en el cuerpo aunque el reconocimiento fue retirado in extremis, tras una movilización feminista.

El consistorio aplaude la valentía de la víctima

Tanto el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, como la concejala de Seguridad Ciudadana, Empar Folgado, mostraron ayer, tras conocer la condena su «más absoluto rechazo hacia los hechos que finalmente la propia persona denunciada ha reconocido» además de calificarlos de «lamentables». Además, ambos expresaron su «rotundo apoyo a la víctima porque, sin duda, ha tenido que hacer frente a una situación penosa, triste y muy dolorosa como es el acoso sexual, además de la incertidumbre por la repercusión que pudiera tener el denunciar estos hechos». «En ese sentido, queremos darle la enhorabuena por su valentía, porque su denuncia sin duda servirá de acicate para que muchas mujeres que son víctimas de abusos en cualquier ámbito laboral tomen la decisión de dar el paso y denunciarlo públicamente», insistieron. Por otro lado, Luján y Folgado manifestaron que «estos hechos no empañan la encomiable tarea que todos los compañeros y compañeras de la Policía Local de Aldaia realizan cada día con el respeto a la justicia y a la dignidad de todas las personas como premisa fundamental».