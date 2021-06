La XL Edició dels Premis Vila de Catarroja estrenarà imatge. El reconegut artista catarrogí, Juan Olivares, ha sigut l’encarregat de dissenyar el nou logotip dels guardons artístics més destacats de la comarca i referents a nivell autonòmic. Es tracta d’una representació artística amb ADN catarrogí i que dotarà d’una major personalitat a aquests premis.

«Amb motiu del XL aniversari dels Premis Vila de Catarroja hem volgut dotar d’una major rellevància i també reconéixer a un gran artista catarrogí com Juan Olivares, perquè dotara, als guardons artístics de major projecció de la comarca i referents autonòmics, d’una major importància. A més de l’aniversari, enguany els Premis són especials per a tots ja que recobrem part de la normalitat que ens va llevar l’any passat la pandèmia, com les activitats paral·leles que, entre altres coses, ens faran recordar la figura de l’enyorat contacontes Llorenç», explica Dolors Gimeno, regidora de Cultura.