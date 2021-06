Manises recull en un llibre 27 receptes de cuina valenciana en plats de ceràmica

El regidor de Turisme de Manises, Àngel Mora, ha explicat que «aquest projecte gastronòmic serà positiu per potenciar la vessant turística ja que mostrarà, tant a veïnat com a visitants, el nostre patrimoni culinari basat en productes de proximitat». I segons el regidor de Promoció Ceràmica Xavier Morant, s’ha buscat «un nexe per unir la gastronomia popular de Manises i de la comarca amb la promoció de la ceràmica i el resultat ha sigut aquest llibre».

Els plats han estat elaborats per la manisera Amparo Suria Arenes qui a més de proporcionar les receptes típiques maniseres, ha contribuït amb la seua experiència a plasmar uns coneixements de cuina que ja no es perdran mai.

Entre les pàgines del llibre trobem plats com l’esgarraet, el pimentó amb tonyina, els fesols rodats de Manises, el putxero o el rossejat. Tampoc falten els dolços com la coca escudellà, pastissos de moniato o la fabiola.

Altre dels objectius d’aquest recopilatori de receptes ha sigut promocionar els utensilis i peces de vaixella elaborades per ceramistes de la localitat.