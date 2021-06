Visitants porta a Burjassot la seua olivera per la pau

teatre. «Transitem l’espai de l’emoció». La companyia de teatre de carrer Visitants féu parada i fonda a Burjassot. En el camp de les Palmeres, les artistes Sonia Alejo i Paula Romero oferiren per la nit ‘Olea’, un reeixit espectacle que conjunta dramatúrgia, música, dansa i pirotècnia. La peça constituïx la tercera part d’una trilogia dedicada als ancestrals cultius mediterranis. L’olivera, ‘Olea europaea’, n’és l’eix central com a símbol de «resistència, fortalesa i pau». Este fou el missatge que, en un món amenaçat per la guerra, Visitants regalà a un públic entregat i desitjós de recuperar la regularitat de les vetlades culturals. Informa: V.Ruiz Sancho