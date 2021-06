Ubicada en el número 10 del emblemático paseo de Concepción Arenal, la sede de la Agrupación Musical Los Silos, que aprovechando los meses de pandemia ha sometido sus instalaciones a una importante remodelación, está ya preparándose para acoger un nuevo curso de su Escuela de Música.

Para los alumnos y alumnas que ya forman parta de la Escuela de Música, el plazo de matrícula será del 14 al 20 de junio, mientras que para los alumnos y alumnas se incorporen por primera vez a la Escuela, el plazo de matrícula será del 28 de junio al 2 de julio y, en segunda convocatoria, del 6 al 10 de septiembre.

La Escuela de la AM Los Silos ofrece formación musical desde los 0 años, y con la adaptación que las entidades docentes han tenido que realizar debido a la pandemia, el próximo curso también se ofrecerán clases on line. Además, la Escuela de Música de la AM Los Siles está reconocida por como centro de formación musical oficial por la Conselleria de Educación.

Toda la información al respecto de la oferta formativa y de la matrícula está disponible en www.amlossilos.com.