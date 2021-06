Xirivella ha celebrado este jueves una jornada formativa para las unidades de violencia de género de la Policía Local. En ella, se han dado a conocer todos los recursos y los diferentes protocolos existentes en violencia de género, además de explicar de primera mano algunas de las experiencias de estas unidades especializadas.

La jornada, organizada por las concejalías de Seguridad Ciudadana e Igualdad y encuadrada dentro del Pacto de Estado contra la violencia de género, ha sido inaugurada por el alcalde de Xirivella, Michel Montaner, y la Delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero.

Michel Montaner ha recalcado el compromiso de Xirivella con la erradicación de la violencia de género y ha lamentado que haya “sectores retrógrados de la sociedad que identifican las políticas de igualdad y la lucha contra la violencia de género como una parcela politizada al servicio de intereses electorales. Vosotras y vosotros, que trabajáis junto a las víctimas, sabéis cuánto daño causa verter sospechas de este tipo”, ha asegurado dirigiéndose a las unidades especializadas de la Policía Local.

Gloria Calero ha recordado a las diecisiete víctimas de violencia de género de este año, siete de ellas el último mes. “Los datos nos hacen ver que nos tenemos que replantear muchas cosas. Tenemos que redoblar los esfuerzos y estas jornadas de formación son cada vez más necesarias. Cuanto más formada está la Policía, más seguras estamos las mujeres”, ha afirmado la Delegada del Gobierno, que ha pedido unidad de política ante la violencia de género: “los partidos políticos no podemos estar más tiempo manoseando y ensuciando este tema. Tenemos que llegar a un acuerdo, ir juntos. Todo sale mejor cuando desde fuera se nos ve que todos vamos en la misma dirección. No puede ser que haya grupos políticos que banalicen y quiten importancia a la mayor lacra que tenemos como sociedad. En esto no se puede hacer política”

En la jornada han participado ponentes de la Unidad de Violencia de género de la Delegación de Gobierno, de la Policía Local de Xirivella, de la Policía Nacional, del Centro Mujer 24 horas, Atenpro, Casa de la Dona de Xirivella, Centro de Salud, Espai Labora, Oficina de Atención a Víctimas del Delito, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Castellón, del grupo GAMA de Valencia y especialistas en Valoración Forense del Riesgo o en Violencia de género digital, que han ofrecido una visión integral sobre la violencia de género.