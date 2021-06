L’Ajuntament de Picassent comença la redacció de la seua Agenda 2030

D’aquesta manera l’Ajuntament s’alinea amb les polítiques mediambientals globals i estatals, ja que aquesta agenda urbana que tots els ajuntaments estan cridats a realitzar segueix els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) establits per Nacions Unides en 2015. A més, aquest pla servirà com PUAM o Pla Urbà d’Actuació Municipal tal com ha exigit la Diputació de València a tots els seus ajuntaments.

El pla consisteix en una primera anàlisi i diagnòstic de la situació del municipi, a partir dels quals es crearà de manera col·laborativa un marc estratègic i un pla d’implementació per a la posada en marxa de la citada Agenda Urbana 2030 Picassent. En tot el procés participarà l’equip tècnic i polític de l’Ajuntament, i agents del teixits social.

L’any 2015, l’ONU va aprovar l’Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible, una oportunitat perquè els països i les seues societats emprenguen un nou camí amb el qual millorar la vida de tots. L’Agenda compta amb 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, que inclouen des de l’eliminació de la pobresa fins al combat al canvi climàtic, l’educació, la igualtat de la dona, la defensa del medi ambient o el disseny de les nostres ciutats.