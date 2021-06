El Bardiano ficha al ciclista de Silla Iker Bonillo a sus 18 años

A un solo paso de ser profesional con tan solo 18 años, Iker Bonillo recientemente se proclamó campeón de la Cursa del Llobregat, primera prueba puntuable para la Copa de España en categoría junior.

Fuentes del sector indican que Bonillo es «la gran esperanza del ciclismo provincial», puesto que ya en categoría de escuelas (de los 6 a los 14 años), venció en 186 carreras, con lo que se convirtió en una figura sobresaliente. Además, los títulos tanto en carretera como en pista no han parado de engrosar sus vitrinas.

« En este punto yo recomiendo a los más pequeños que nunca hay que desfallecer en el empeño, ya que, si no ganas ahora, podrás hacerlo en la próxima. Este ha sido el lema que he aprendido de mi padre que tanto me ha ayudado junto a mis entrenadores», explica Bonillo.

El de Silla se considera un gran rodador además de un esprinter nato y uno de los mejores en categoría junior del país. «La pista me ha dado esa punta de velocidad necesaria en los sprints, además de una colocación ideal dentro del pelotón. Yo siempre recomiendo hacer pista antes de que otras disciplinas», matiza.

En estos momentos Iker Bonillo vive como un profesional dedicado al cien por cien y, de hecho, se ha trasladado a Valdelinares para vivir y entrenar sobre altura a más de 1000 metros.