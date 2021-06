La burjassotina Rosa Sarrate presenta «Vida de vidas»

Rosa Sarrate, veïna de Burjassot i «amant dels llibres, el cine, el mar i la vida», presentà «‘Vida de vidas», el seu «primer llibre respirant». Per a l’ocasió, Rosa elegí una xicoteta cafeteria de la plaça de la Concòrdia, Cabana, coneguda en el poble per acollir exposicions de dibuix i pintura, tertúlies culturals i actuacions de música. La mateixa escriptora s’encarregà de donar detalls d’esta nova publicació –editada per Indie Libros– «difícil d’encasellar en un gènere literari específic» durant un acte que comptà amb la presència de familiars i d’amics entre els quals es trobava el regidor de Cultura, Javier Naharros.