Poco a poco se va perfilando el calendario fallero en l'Horta para la celebración de las fiestas supendidas el pasado mes de marzo. Massanassa no hará fallas, y Alcàsser sí aunque de forma escalonada, con fechas diferentes de celebración entre las comisiones.

Massanassa ha sido la última localidad en adherirse al grupo de poblaciones de l'Horta que han decidido no celebrar las Fallas tras el verano y realizar directamente las de 2022 en marzo. Así lo han transmitido en un comunicado colgado en las redes sociales municipales.

En él, tras una reunión del alcalde Paco Comes junto a los presidentes de las cuatro comisiones han decidido que, considerando que "la pandemia del coronavirus no ha desaparecido y continúa afectando gravemente a la sociedad, que no podemos dar por finalizada esta crisis y debemos mantener las medidas sanitarias de seguridad, especialmente el uso de la mascarilla, la distancia social y evitar las aglomeraciones de personas y que, en estas circunstancias, no se puede garantizar esa seguridad cuando se realizan concentraciones masivas de personas con motivo de eventos festivos, se resuelve suspender definitivamente las Fiestas Falleras para el ejercicio 2021".

El primer edil, afirma en dicho comunicado que "confío en que esta medida extraordinaria sea entendida por todos los vecinos y especialmente los falleras y falleras, como una medida para prevenir y salvaguardar el don más preciado que tenemos como es la salud y la vida. Todos estamos seguros de que el año próximo podremos celebrar unas Fiestas Falleras renovadas y con más estusiamo y hermandad que nunca", concluye Paco Comes.

El Raval, fiel a su tradición en Alcàsser

Alcàsser, sin embargo, ha aprobado un formato especial dando libertad a las comisiones para elegir la opción de celebrar o no las Fallas. Así, sus tres comisiones han optado por diferentes opciones. La falla El Trinquet ha decdido que no va a plantar monumento y ya celebrará las fiestas josefinas en marzo de 2022. La comisión El Marcat, por su parte, se une a la fecha decidida por Junta Central Fallera y realizará las Fallas 2021 del 1 al 5 de septiembre. Mientras, la falla el Raval, no quiere perder su tradición de plantar una semana después , y ha decidio que en esta ocasión celebrará sus particulares fallas del 16 al 19 de septiembre.

Así lo han acordado las tres comisiones junto al Ayuntamiento de Alcàsser, dirigido por Eva Zamora, quien asegura que se van a respetar "la celebración de todos los actos siempre que sea posible y la normativa lo permita", y además, matiza, que al hacer las fallas de forma separada por comisiones, "se asegura que las aglomeraciones sean menores y mucho más fácil la organización".