L’Ajuntament de Paiporta ha aprovat una línia d’ajudes a la instal·lació i reforma d’ascensors amb l’objectiu d’eliminar barreres arquitectòniques en edificis d’ús residencial col·lectiu. Les ajudes, compatibles amb les que atorga el govern central i la Generalitat poden arribar al 20% del cost total, amb un límit de 5.000 euros.

Les sol·licituds per a accedir a aquestes subvencions es podran presrntar fins al 10 de setembre.

D’acord amb aquestes bases, poden acollir-s’hi tant aquelles comunitats que no tinguen ascensor instal·lat i el vulguen col·locar, com aquelles que hagen de fer una reforma per a, per exemple, baixar-lo a cota zero.

«L’objectiu de l’Ajuntament -ha explicat el regidor d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, Pep Val- és ajudar a les comunitats de veïnes i veïns a eliminar barreres arquitectòniques que dificulten la mobilitat de les persones majors i amb diversitat funcional, així com a les famílies amb xiquets i xiquetes menudes, i adaptar les prestacions dels edificis a la normativa actual, una tasca en la que estem totalment implicats des de l’Ajuntament».