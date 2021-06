Compromís per Paterna ha celebrado el anuncio realizado por la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad respecto a la caducidad de la ATE del proyecto Puerto Mediterráneo después de que Intu, el promotor de este, no haya hecho efectivo el aval de un millón de euros solicitado por la Generalitat. Ante esta situación el portavoz de Compromís, Juanma Ramón, ha manifestado que “con esta noticia se demuestra lo que siempre ha manifestado Compromís, que este proyecto era un fraude, un fraude de aquellos que venían a hacer una inversión mega multimillonaria (cerca de 900 millones de euros) y que no han sido capaces ni de cumplir con un aval de un millón”. Cabe recordar que el proyecto comercial provocó la ruptura del Pacte del Batà en 2018.

“Es conocido por todos que hemos desconfiado de la viabilidad económica del megaproyecto y de quien prometía más de 8000 puestos de trabajo, sin ninguna garantía, desde un primer momento. Ahora se ha demostrado la realidad que hemos manifestado durante muchos años, el pueblo de Paterna sabe quién siempre ha estado denunciando los incumplimientos legales de este proyecto”, indican fuentes de la formación de izquierdas.

Añade Juanma Ramón, en sus declaraciones respecto a la noticia, que “han sido más de diez años trabajando para demostrar las mentiras del promotor británico, avaladas primero por el alcalde del PP y después, sin ningún rubor, por Sagredo, unos y otros tendrían que explicar el porqué de esa alfombra roja hacia un promotor de demostrada insolvencia”.

“La verdad, ya hace meses que ni unos ni otros sacan la cabeza para defender a Intu Mediterráneo, como hicieron intensamente años atrás, donde parecían más unos comerciales a sueldo del promotor que unos representantes públicos del ayuntamiento”, destaca el mismo portavoz.

Juanma Ramón concluye con esta manifestación “las modificaciones urbanísticas promovidas por PP y PSOE hubieran destruido Les Moles de manera irreversible. Una maniobra de especulación urbanística de manual para multiplicar el valor de los terrenos sin ningún proyecto viable detrás. Si lo hubiéramos permitido ahora tendríamos unos terrenos recalificados y las generaciones futuras de paterneros y paterneras hubieran perdido un importantísimo espacio natural”.