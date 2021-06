La regidoria de Joventut de Picassent ha oferit una sèrie de tallers a un grup de 17 joves de l’IES l’Om sobre vida saludable, tant el vessant físic com l’emocional i mental. Gràcies a dinàmiques, xerrades i debats, el grup ha conegut què és la depressió, com es pot afrontar, quina importància hi té tindre autoestima, com es controla l’ansietat i quins factors la provoquen, i altres temes d’interés al voltant de la salut mental. Ells i elles mateixes han donat la seua opinió al respecte i compartit les seues experiències personals, han debatut sobre estos trastorns i han posat solucions damunt de la taula que poden ser útils.