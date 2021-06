El PP de Paiporta ha pedido al equipo de gobierno, que asuma la responsabilidad y de alguna solución al “despropósito” causado con la escuela de verano lanzada este jueves por la concejalía de Deportes, que "ha causado un gran revuelo y que ha indignado a centenares de padres y madres que bien ya habían matriculado a sus hijos en otras alternativas o por tener niños menores de 8 años que no tienen acceso a la misma".

Todo se debe a que Interampas de Paiporta, que ha organizado una escuela de verano de pago al no ser una propuesta pública, emitió ayer un comunicado en sus redes sociales, asegurando que las AMPAS realizaron esta actividad "ante la negativa del ayuntamiento a realizar este tipo de actividades en otros periodos vacacionales durante este curso como en Pascua, Fallas o Navidad". Además aseguran que "no conocían el proyecto del ayuntamiento" y que de haberlo sabido "hubiéramos buscado servicios complementarios que no se cubrieran". Según el PP, la Escuela de Verano de este 2021 ya estaba organizada y mucha gente matriculada y con su inscripción pagada, "cuando ayer, por sorpresa, la concejalía de Deportes lanzó una escuela de verano gratuita que, primero, hace la competencia a la de las AMPAS, pero deja en situación de desamparo a las familias que ya han pagado una escuela, y que ahora se encuentran que a mediados de junio el ayuntamiento lanza la suya gratuita, sin ni siquiera tener en cuenta la situación socio económica de las familias”, como ha asegurado el portavoz popular, Vicente Ibor.

El Grupo Popular aprovechó la comisión en la que se informó de la puesta en marcha de la Escuela de Deportes para pedir explicaciones al equipo de gobierno del despropósito en la gestión de las escuelas de verano. Los Populares exigieron al equipo de gobierno "una solución urgente para subvencionar a las familias que ya tenían matriculados a sus hijos en la escuela organizada por la Ampas, que puede dar casos tan graves de desigualdad y de injusticia social, que una familia con dificultades económicas por sus dos hijos haya pagado unos 300 € de matrícula y ahora una familia con una buena situación económica no pague nada en la escuela organizada por la concejalía de deportes".

El gobierno local, por su parte, asegura que "no hemos contraprogramado, se hace Campus de Verano o similares desde el Servicio Municipal de Deportes desde hace años, y siempre ha sido compatible con la Escuela de Verano". Además, reclacan, "son dos actividades diferentes y complementarias, por contenido y por edad de los niños y niñas, ya que el Campus está dirigido a niñas y niños de 8 a 16 años".

Tardanza en el anuncio

Los Populares también criticaron la tardanza en la publicación de la Escuela de Deportes, y exigieron que la concejalía de educación retome la gestión de las escuelas educativas “porque durante meses llevan poniendo excusas y problemas para organizar las escuelas de periodos vacacionales desde el área de Educación y ahora llega otro área y demuestra que es posible, cosa que ya sabíamos porque con el gobierno del PP se hicieron durante años”, según afirma Vicente Ibor. El consitorio, en cambio asegura que "su celebración se ha anunciado en fechas similares a otros años, incluso este año se ha anunciado antes de lo que se anunció el año pasado"