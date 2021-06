Los vecinos y vecinas del Vedat de Torrent que han salido a pasear por la zona forestal de la urbanización han encontrado un emotivo mensaje en una de las zonas de descanso que existen en la urbanización. Se trata de un mensaje de una madre a un hijo fallecido que ha conmocionado a aquellos que han podido leerlo por la sensibilidad que emana al tratarse este banco "del último paseo que hicimos".

Así, la madre explica que su hijo "no podías andar más de diez minutos, y de tu casa a aquí eran diez minutos y aquí esperábamos y nos sentábamos a descansar".

El mensaje continúa y lamenta que como ahora "no se dónde estás descansando, vengo aquí para recordarte aunque no se me va de la cabeza ni un solo minuto este banco". Además, junto al mensaje esta madre ha colocado una rosa blanca, un objeto cargado de significado para ella: "Si tantas lágrimas se volvieran rosas, no tendría espacio para tanta rosa blanca, como tú eras blanco, puro, bueno".

La madre asegura que "vendré siempre que pueda aquí a hacerme la idea de que tu estás cerca. Tu madre no te olvida ni un momento, cariño", reza el cartel.

La imagen del cartel ya circula por redes sociales ya que ha conmocionado a los residentes en la zona, junto a la Piscina Municipal del Vedat.