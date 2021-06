La Pobla de Farnals lliura el Premi Internacional de Novel·la Gràfica a Elías Taño

Pel matí es va realitzar un taller de còmic per a xiquets i xiquetes d’entre 8 i 12 anys. A més, l’edifici Veles e Vents va acollir una exposició de totes les obres participants. De vesprada, i després del lliurament del Premi, es va oferir un concert de Jazz&Blues Trio.

La novel·la guanyadora d’Elías Taño, «Garafía», narra la història dels seus iaios, fent un recorregut per la memòria històrica de l’illa de La Palma (Illes Canàries). L’autor és il·lustrador, dissenyador gràfic i muralista, reconegut pel seu compromís social. En el seu discurs va fer un al·legat en defensa de la cultura i els serveis públics, que tan essencials han sigut en aquestos temps de pandèmia.

El jurat d’aquesta edició ha estat compost per l’il·lustrador Sento Llobell, la il·lustradora Núria Tamarit Castro i els especialistes en novel·la gràfica Adela Cortijo i David Brieva. El premi està dotat amb 6.000 euros i l’edició de 300 exemplars de l’obra. Ara, el guanyador compta amb dos mesos per a presentar l’obra completa per tal de començar a editar-la.

La regidora de Cultura de la Pobla de Farnals, Dolors Fontestad, ha destacat «la gran qualitat de les obres presentades i la participació en el concurs d’autors i autores de distints punts geogràfics» el que poosiciona la Pobla «com a referent literari en l’àmbit de la novel·la gràfica».

Menció a Gómez Mondragón

Durant l’acte també es va fer menció a Emili Gómez Mondragón, qui va ser regidor de La Pobla fins la passada legislatura i va promoure la creació d’aquest Premi. Emili Gómez va faltar a l’endemà. «Des d’ací, les nostres condolences a tota la família i amics d’Emili, una persona íntegra, amant del seu poble, entusiasta i que recordarem sempre amb moltíssima estima», ha declarat Palanca.