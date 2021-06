“No doy un paso atrás, doy un paso al lado”

P -¿Se han hecho cortos estos dos años?

R -Han pasado volando pero han sido muy intensos, con una pandemia de por medio que no esperábamos. Pero a pesar de esto, hago un balance muy positivo tanto de estos dos años como de los otros cuatro anteriores. Creo que Paiporta ha mejorado muchísimo y le hemos dado la vuelta a las políticas económicas y medioambientales, convirtiendo a Paiporta en un pueblo más habitable, sostenible e inclusivo. Y somos referentes en la gestión económica que ha hecho posible aprobar un Plan de Inversiones de 42 millones para los próximos 4 años.

P-¿Se le ha quedado algo por hacer?

R-Creo que me voy bastante satisfecha porque el programa electoral esta cumplido o iniciado en un 90%, y el resto de líneas están muy avanzadas y se realizarán en lo que queda de legislatura. Da igual que pongo yo la firma u otra compañera.

P-La alternancia de alcaldía fue el punto de discrepancia para conseguir el pacto de gobierno con PSPV que se alcanzó in extremis con la intermediación de los partidos, ¿ha sido el relevo igual de difícil?

R-Ni hace dos años intermediaron los partidos, ni ahora tampoco. Paiporta hemos actuado independientemente,. Hace dos años no se cumplieron las líneas marco del Pacto del Botánic, que era aquella formación que hubiera obtenido más concejales ocuparía la alcaldía para los cuatro años. Fue un día extraño, que hasta el último minuto no hubo acuerdo, pero finalmente lo hubo porque desde Compromís teníamos claro que no queríamos que gobernasen las políticas del PP y del anterior alcalde, lo importante es que continuara un gobierno progresista.

P-¿En qué momento se encuentra la relación con PSPV?

R-Acordamos un programa para llevar a cabo estos 4 añosy creo que lo estamos cumpliendo,incluso ya se ha cumplido el 90% y el resto las líneas ya estén en marcha. En ese país los gobiernos de coalición eran algo inaudito, pero ya se daban con normalidad Europa y se ha demostrado que son buenos porque nos hace buscar los puntos de encuentro en la diversidad, y enfatizar esos puntos para que marquen la política municipal, al igual que se ha demostrado con el gobierno del Botànic o ahora con el gobierno de España, todos ellos de coalición.

P-Después de tanto tiempo al frente del gobierno de Paiporta, ¿va a ser difícil dar un paso atrás?

R-Mas que un paso atrás, es un paso al lado. La alcaldía estos dos años la he compaginado con la concejalía de Hacienda y Administración General, que es un área muy amplia y con mucho peso, que te da una visión de todas las políticas que se llevan a acabo en el municipio porque tienes que estar en contacto con todas las concejalías y elaborar el presupuesto general, y eso te da una visión de qué pueblo es el que quieres. El mayor cambio es que voy a disponer de mas tiempo personal, después de 6 años muy duros con una pandemia de por medio, también es un pequeño respiro a nivel personal. Peor bueno, es un paso al lado porque dirigiré una concejalía importante la que continuare ostentando y seguiré teniendo mucha carga de trabajo.

P-¿Está satisfecha de cómo se ha afrontado esta pandemia?

R- Yo casi que doy gracias de que esta pandemia nos pillara con nosotros al frente del gobierno municipal. Si hubiera sido hace seis años, hubiera sido muy difícil poder afrontarla porque ha habido que impulsar nuevas medias a nivel social, sanitario y económico y hace seis años los servicios públicos tanto a nivel local como autonómico estaban desechos. Como ejemplo en el área de de Bienestar social de Paiporta hace seis años había 7 personas, ahora más de 20 y hemos podido afrontar esta crisis con medios, La pandemia ha puesto en evidencia que los servicios públicos son más necesarios que nunca y que hay que protegerlos y reforzarlos, una lucha que hemos tenido siempre desde la Izquierda que ahora se hace más evidente.

P-Personalmente ha tenido que afrontar momentos duros como las amenazas del jefe de la Guardia Civil de Paiporta cuya causa judicial se ha archivado. ¿Cómo le ha afectado?

R-Es algo más a lo que tenemos que enfrentar las mujeres que estamos en política. He sido la primera mujer alcaldesa en democracia de Paiporta y aún muchas veces tenemos que decir eso, soy la primera mujer en… El machismo arraigado en nuestra sociedad no entiende que hayan mujeres en ciertos cargos y si encima se junta que es una mujer joven y de izquierdas duele más y sacan todas sus armas. En este caso me he topado con un señor que no solo tenía animadversión hacia mí sino con otros oficiales y miembros de la Guardia Civil de Paiporta. No es la primera vez que recibo ataques como mujer en política y bueno las redes sociales están llenas de insultos hacia mí, como muchas otras mujeres que hacemos política, por lo cual es más necesario que nunca que las mujeres sigamos abanderando y liderando la política y ocupando cargos. Cuando vienen colegios yo pongo en valor mucho eso a las niñas y a las jóvenes que se fijan mucha y ya ven otros modelos de referencia.

P-¿Uno de sus grandes logros al frente del gobierno es conseguir recuperar Villa Amparo como centro de día para mayores?

R-Dentro del programa con el que nos presentamos desde Compromís estaba Villa Amparo como objetivo. Es una gran satisfacción que tengamos ya este proyecto en marcha, que es consecuencia de las políticas generales realizadas, políticas de pequeñas cosas que poco a poco van sumando y van consiguiendo hacer felices a las personas. Nuestro objetivo es trabajar por un pueblo más habitable y sostenible, y Villa Amparo es uno de los pilares fundamentales dentro de este objetivo

P- También se construirá un nuevo colegio.

R- Todos estos proyectos son gracias a tener un ayuntamiento saneado económicamente, que es la bandera que podemos lucir. Este año hemos aprobado el presupuesto más alto de Paiporta acompañado de un plan de inversiones a cuatro años porque es importante tener una planificación a largo plazo.

P-Se ha ido gente importante de su equipo como Beatriz Jiménez y Guillem Montoro, ¿la política municipal desgasta mucho?

R- Es dura porque es una dedicación de 24 horas al día, los siete días de la semana. Las bajas que se han producido en Compromís no es por desgaste sino por lo contrario, porque tenemos gente muy válida, que ha venido a trabajar por nuestro pueblo no a vivir de la política y eso hace que se vayan abriendo otras puertas para gente como Beatriz Jiménez o Guillem Montoro.

P-¿Se va a presentar a la próximas elecciones?

R-De momento voy a seguir trabajando para mi pueblo y no estoy pensando en eso. Ahora solo en superar esta crisis sanitaria que conlleva una crisis social y económica.

P- Pero no se puede obviar la subida de la derecha en Madrid teniendo en cuenta que en Paiporta fue el PP la fuerza más votada.

R-Desde la izquierda tenemos mucho trabajo por hacer. El auge de la derecha y sobre todo de la extrema derecha lo he considerado muy peligroso, no hay que dejarle dar ni un paso porque hemos visto el peligro que supone si echamos la vista atrás. El pasado no hay que olvidarlo, sí superarlo para construir una sociedad mejor y en ese sentido tenemos que trabajar mucho e intentaremos desde Compromís que eso se materialice en gobiernos progresistas en 2023.

P-Si esta fuera la última vez que pudiera ocupar la alcaldía, ¿cómo quiere que se le recuerde?

R-Como una mujer que ha trabajado por su pueblo, como una ciudadana muy de a pie, con esa proximidad que siempre he tenido y que te da la ciudadanía que viene tocando a tu puerta. En general por buenas políticas. En el momento que ponga un punto y final me podré ir con la cabeza bien alta y con las manos limpias.