Compromís critica el agua que se pierde en la red de Aigües de l’Horta

Los grupos de Compromís de los pueblos integrados en el Consorcio Aigües de l’Horta han reclamado más inversiones en la red para evitar las pérdidas, que cifran en más de 40%. La coalición se basa en los datos de los primeros cinco meses de 2021 aportados por la gestora. En el caso de Torrent, el agua canalizada ha sido de 2.484.368 metros cúbicos (m³), pero se han facturado 1.540.259 m³. Compromís cree que la diferencia es el agua que se pierde.

No obstante, la empresa mixta Aigües de l’Horta (participada por el Ayuntamiento de Torrent) que gestiona el servicio del Consorcio, replica que Compromís «no ha sabido interpretar los datos confidenciales» que se le dieron.

La firma asegura que el rendimiento medio de los municipios en el año 2020 del 71,7% por lo que el Agua Consumida No Registrada fue del 28,3%, lo que engloba no solo las pérdidas de agua, sino los consumos que no se registran tales como tomas fraudulentas.