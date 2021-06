El Ayuntamiento de Quart de Poblet, a través de "Quart es Europa", planteó en el encuentro celebrado en Génova con socios de Francia, Italia y España la creación de una Agencia Europea de Inserción Laboral. El concejal de Proyectos Europeos, Bartolomé Nofuentes, propuso un sistema que facilite que todas las personas de la UE puedan encontrar trabajo en cualquier punto de Europa.

La Agencia incluiría no solo personas licenciadas, graduadas o jóvenes, que suelen tener más fácil el acceso a herramientas y portales para realizar búsquedas de ofertas de trabajo, sino también a trabajadores con formación profesional, formación en oficios y, sobre todo, a personas en riesgo de exclusión social y necesidades de integración.

En la reunión celebrada en Italia se pusieron en común los proyectos de buenas prácticas en el empleo realizados en las diferentes regiones para integrar y reinsertar laboralmente a varios colectivos.

La salida europea

Cada vez con mayor frecuencia, y debido a la crisis económica provocada por la pandemia, la ciudadanía está más abierta a desplazarse a cualquier lugar que le ofrezca una fuente de ingresos, sin importar lo lejos que esté o el idioma que se hable. En medio de la borrasca laboral, muchas personas han tenido que lanzarse a la búsqueda de nuevos campos de actividad para mantenerse a flote.

En el último año, una cuarta parte (24,9%) de los españoles empleados ha cambiado de trabajo, de acuerdo con un análisis de Randstad Research, publicado a finales de abril. Esta cifra es una de las más altas de los 34 países donde se realizó la encuesta, y está por encima de la media europea, que se sitúa en un 18,3%.

Para Quart de Poblet, la Agencia Europa de Inserción Laboral sería una herramienta muy práctica no solo para los demandantes de empleo sino también para las empresas, entidades, administraciones o asociaciones o cualquier persona que necesite cubrir un puesto de trabajo y que no encuentre en su localidad. Así, por ejemplo, existen yacimientos de empleo muy solicitados que son muy difíciles de cubrir. Tal es el caso de los técnicos de instalación de energías renovables, inteligencia artificial o big data, que tienen el puesto de trabajo asegurado en cualquier lugar de Europa.

Asimismo, el proyecto Voces, realizado en Quart de Poblet, se puso como ejemplo de herramientas tecnológicas eficaz para gestionar procesos de búsquedas de empleo. En ella se pueden incluir vídeos tutoriales o perfiles audiovisuales accesibles que podrían consultar

Actualmente, más de 17 millones de ciudadanos de la UE viven y trabajan en un país comunitario distinto del suyo. Cada día, 1,4 millones de ciudadanos van a trabajar a otro Estado miembro y se efectúan 2,3 millones de desplazamientos para la prestación de servicios entre países comunitarios.

"La Unión Europea tiene como objetivo aumentar la movilidad laboral equitativa en Europa eliminando obstáculos que la dificultan y procura asegurarse de que los trabajadores móviles de la UE no sean engañados y de ayudar a coordinar la lucha contra el trabajo no declarado. Sin embargo, no existe una Agencia que ponga en común todos los proyectos que se han realizado o que se están realizando y los ponga en práctica para facilitar los objetivos de inserción laboral de ciertos colectivos", concluyen en Quart.