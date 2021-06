«Encara queden moltes resistències amb la llengua en la societat que cal superar»

Què suposa per a vosté rebre aquest premi de Guaix?

Jo crec que és un reconeixement important més enllà de la part personal perquè representa a tot un col·lectiu que a finals dels anys 70 i principis dels 80 vàrem apostar fortament per l’ensenyament en valencià amb un gran compromís i esperit de recerca i investigació en la didàctica de valencià. Em sent part d’eixe col·lectiu d’eixe moment i del moviment que va impulsar i treballar per la normalització de la llengua en l’ensenyament de qualitat.

Com valores la implantació del valencià en l’ensenyament en 2021?

Considere que s’ha aplegat a un grau important de normalització en les aules i a allò també contribueix el projecte plurilingüe de la Conselleria d’Educació, però trobe a faltar una part de passió, perquè eixa normalització didàctica i democràtica d’oportunitat i de drets de la llengua evidentment està present de forma total però a l’hora de viure la llengua des del que és eixe patrimoni cultural, des de l’afecte i apostant des de les vivències és l’aspecte que jo tiraria, en aquest moments, en falta.

I com està la implantació del valencià en la societat? Des d’un punt de vista podem pensar que s’ha avançat en la normalització, però en els últims temps també creixen conflictes que semblava que estaven superats.

Jo crec que l’ús del valencià, no només en l’ensenyament, que és el que promulga la llei, sinó en termes generals, podria ser molt major. Encara hi ha resistències que no sols no estan superades sinò que en alguns sectors impera el concepte sobre que el monolingüisme i l’estandardització és el que ha de fer-se valdre en l’àmbit administratiu i en altres àmbits, i això no està clar. En eixa concepció de les llengües dites minoritàries com que són una riquesa cultural, encara hi ha moltes resistències que encara cal superar. Des d’eixe punt de vista, la llengua no està en el seu millor moment.