Torrent y Paterna impulsan medidas de protección forestal

De este modo, en Paterna, tras meses de numerosas quejas ciudadanas por los vertidos en las zonas boscosas o perimetrales (especialmente en la zona de Montecañada), la teniente de alcalde de Movilidad, Seguridad y Transición Ecológica, Nuria Campos, anuncia «el cierre de acceso de más caminos» para evitar que proliferen las basuras «tanto en terrenos públicos como en terrenos, en los que legalmente el Ayuntamiento no puede actuar hasta que se cumplan los plazos administrativos». Campos indica que en los caminos se colocarán barreras con candados y montículos elevados de tierra y zanjas, «que no permitirán acceder con vehículo a las personas que no sean propietarias». Y en el caso de los terrenos privados, «el ayuntamiento informará del cierre a sus propietarios, facilitándoles la forma de acceder».

La edila asegura que la Policía Local y los técnicos municipales ya han georreferenciado las zonas afectadas «así como aquellas susceptibles de convertirse en vertedero incontrolado». En esos puntos es donde se procederá al cierre de caminos, una operación que ya ha comenzado por la brigada y la empresa municipal GESPA. Paralelament, los servicios técnicos están comprobando la titularidad de los puntos de los vertidos y cuantificándolos, según el tipo y la cantidad. En caso de que se encuentren en terrenos privados, se iniciará el proceso administrativo para instar al propietario a la limpieza en un plazo determinado, transcurrido el cual podrán imponerse multas coercitivas y ejecutar subsidiariamente la retirada. En esta línea se ha actuado en la Partida del Rabosar, en la que se recogieron 90 toneladas de escombros y desechos.

Por su parte, Compromís per Paterna ha exigido que se complete el cierre de caminos que se inició en la pasada legislatura y que, en opinión de la coalición, está paralizado. El concejal Carles Martí, ha manifestado que «cuando Compromís formó parte del gobierno se colocó una primera tanda de vallas y se quedó pendiente una segunda tanda, que tres años después no ha sido colocadas permitiendo la proliferación de escombros».

En Torrent, el consistorio acometió hace una semana las tareas de refuerzo de limpieza y desbroce del monte público con el objetivo de reducir el riesgo de incendios. Los trabajos se iniciaron en un área de actuación que abarca desde el parking de Partc Vedat hasta el Arboretum, en paralelo al camino del Romeral. Las labores se extienden a lo largo de 15 hectáreas, con desbroces selectivos en las parcelas de titularidad municipal y zonas próximas a viviendas. Para ello, se han contratado los servicios de una empresa forestal, que ha incorporado seis peones especializados con desbrozadoras manuales. Y a partir del 1 de julio, se incorporarán, como cada verano 27 peones y sietecapataces del Programa de Fomento de Empleo Agrario y Zonas Rurales Deprimidas, del Ministerio de Empleo.

De forma paralela, el consistorio ha convocado el Voluntariado Ambiental de verano, dirigido a jóvenes de entre 14 y 25 años. La prevención de incendios durante la época estival y formación sobre el cambio climático serán otros de los aspectos abordados, a través de talleres, dinámicas y juegos, así como rutas por los parajes.

Las playas tendrán este verano equipos de auxiliares para reforzar el control de las medidas que se han de aplicar por la pandemia. Massamagrell es uno de los 71 municipios que ha contratado a jóvenes de entre 18 y 30 años para trabajar en la playa en verano, con una subvención de 8.919,72 euros del programa Estiu Segur de la Generalitat. Además, vecinos y vecinas participaron en la recogida de residuos de la playa, en una actividad organizada por un negocio local, en colaboración con el ayuntamiento. Finalmente, a partir de hoy el autobús de Massamagrell a la playa llegará también a Rafelbunyol de forma que que los vecinos y vecinas puedan disfrutar de la piscina municipal del pueblo vecino a partir de la primera semana de julio y los otros de la playa.

Por otra parte, la Playa Norte de La Pobla de Farnals fue el escenario elegido por Turismo Comunitat Valenciana para entregar la bandera Qualitur en los municipios que han conseguido el distintivo, que certifica la calidad de las equipaciones, la accesibilidad en las playas y su calidad medioambiental.

Y en l’Horta Sud, el Ayuntamiento de Catarroja repite con el autobús público y gratuito a la playa, con la incorporación de Benetússer. Funcionará los miércoles y domingos de julio.

