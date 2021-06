Picassent lliura el diplomes dels arbres per a cada bebé del poble

«Creixem Junts» és una iniciativa municipal de Picassent que pretén fomentar la conscienciació per la natura des del naixement i d’estima cap al futur veïnat del poble. Amb aquest objectiu, la regidoria d’Infància continua portant a terme esta campanya, assignant un arbre a cada xiquet o xiqueta que haja nascut o s’haja adoptat a Picassent cada any. Els taulellets, que ja han sigut col·locats per la Brigada municipal junt als arbres assignats, són realitzats per l’Associació local «Dones Artesanes» de Picassent.

Per a oficialitzar l’assignació, el consistori va organitzar l’acte oficial d’entrega a les famílies participants amb xiquetes i xiquets nascuts en 2019 i 2020, del diploma acreditatiu com a recordatori d’esta iniciativa i un disc compacte amb cançons de bressol.

L’alcaldessa, Conxa Garcia, i la regidora de l’àrea d’Infància, Raquel Hervás, varen ser les encarregades d’entregar un a un cada diploma, alhora que es mostraren molt agraïdes per la bona acollida i la participació de la ciutadania en esta iniciativa.

Per la seua banda, l’edila d’Infància, Raquel Hervás, va manifestar: «Volem fomentar la convivència al poble des de l’arrel. I pensem que amb esta iniciativa, els menuts i les menudes tenen ja un vincle amb el seu poble des del seu naixement».