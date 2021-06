El centre de dia de Meliana comença a prendre forma

Ja estan en marxa les obres del futurs centre de dia de Meliana. La localitat pot veure ja les primeres obres de la que serà una de les actuacions més importants de la darrera dècada amb la novetat de que es tracta d’un edifici eficient fet ams materials de bioconstrucció. L’Ajuntament de Meliana adjudicà les obres a finals de 2020 per a la construcció del Centre de Dia per a persones majors al municipi. Una inversió de 3.336.129,79 € (IVA inclòs) que executarà la UTE formada per Binaria Compañía General de Construcciones, SL i Urbamed Infraestructuras SL, dos empreses valencianes. Les obres s’allargaran en tot el 2021 però ja s’aprecia la part inicial d’aquestes actuacions.

Com explica l’alcalde i responsable d’Urbanisme, Josep Riera «es tracta d’una infraestructura molt esperada per la ciutadania de Meliana i dels pobles del voltant, ja que, ara mateix, la zona té dèficit de places públiques en aquest tipus de centres». Matitza que «es tracta d’un nou exemple de col·laboració entre administracions que tants bons resultats està donant els últims anys per a fer possible els projectes». En aquest cas, l’Ajuntament facilita un solar de 4.000 m2 molt ben ubicat, al nord del terme, i ben comunicat en l’àmbit dels municipis de Meliana, Foios i Albalat dels Sorells. Un solar, a més, envoltat de zones enjardinades. D’altra banda, la Diputació ha posat els recursos econòmics i, finalment, la Conselleria de Polítiques Inclusives, ha supervisat el projecte i es farà càrrec de la gestió del servei.

L’edifici comptarà una capacitat prevista entre 60 i 100 persones i està plantejat amb itineraris interiors i exterios que conviden a passejar i transitar, molt oberts i amb molta llum natural.

El centre te en compte aspectes mediambientals pel que fa a l’eficiència energètica en aplicar aspectes de bioconstrucció sent uns dels primers amb aquest material que es treballa al territori». En aquest sentit, es traballarà amb una estructura i prefabricats de fusta amb aïllant de palla d’arròs i revestiments ceràmics. La singularitat del projecte i del model constructiu, que ja és molt habitual a França i al centre d’Europa, serà pionera a València i a l’estat espanyol.