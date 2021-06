El Xalet d’Alboraia obri les seues portes a la ciutadania

El moment històric va tindre lloc divendres passat, 25 de juny, en un esdeveniment que va reunir, a més de l’alcalde Miguel Chavarría, a la regidora de Patrimoni, Ana Bru; la regidora de Turisme, Raquel Casares; el regidor de Cultura i Arxiu, Manuel Andreu, i membres de la Corporació Municipal, així com a Vicente Cristobal Monros Grau i representants de la seua família i les associacions locals, veïns i veïnes que van acudir a visitar l’espai amb totes les mesures COVID-19 garantides. També van estar presents el president i consellers d’Egusa, l’empresa de gestió urbanística i servei que ha estat rehabilitant l’espai en les últimes setmanes.

L’anomenat xalet ha sigut donat al municipi d’Alboraia per la citada família, de manera que l’Ajuntament, com a administració pública, s’encarregarà de la seua gestió i manteniment a partir d’ara. En aquesta línia, l’alcalde, Miguel Chavarría, ha manifestat: «és un regal immens que agraïm enormement, una donació que permetrà al poble conservar un tros de la seua història». Es tracta d’un agraïment que el primer edil va fer extensible també a totes les persones que han treballat per a adequar l’edifici i la seua exposició i al Quartet de Corda de la Societat Musical d’Alboraia que va amenitzar la jornada.

L’alcalde, Miguel Chavarría, ha explicat que el lloc serà a partir d’ara «un punt de trobada cultural i turística del poble, un espai emblemàtic on poder fer exposicions i també on les persones que ens visiten puguen començar a conéixer Alboraia i tot el que som i podem oferir», d’aquí ve que també vaja a ser un lloc de visita per a les persones pelegrines de la Ruta del Sant Greal.

Horari vespertí

El Xalet d’Alboraia romandrà obert cada vesprada de 18.00 a 20.00 hores fins a l’11 de juliol.