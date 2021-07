Un concejal de Vox 'sale del armario' en el pleno municipal de Burjassot

«No por ser de Vox debo ser heterosexual; si piensan eso se equivocan. Es más, les invito a mi casa para que conozcan a mi marido». Con esta intervención, José Vicente Aguilar, concejal de Vox Burjassot, anunció públicamente su homosexualidad durante el pleno municipal, celebrado la tarde noche del martes.

Todo se precipitó durante el debate del punto en el se proponía la adhesión del consistorio a la Declaración Institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con motivo de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI. Según explica el edil de Vox, «la concejala socialista inició su intervención aludiéndome expresamente: ‘esto va para José Vicente’», relata el regidor.

«Harto de los ataques que viene sufriendo mi partido cada junio por la festividad del día del orgullo gay», admite Aguilar, cerró el folio en el que tenía escrita la intervención que traía preparada de casa «y me lancé y saqué todo lo que tenía dentro», relata a este diario. «Me tocó la fibra y hablé con el corazón», reconoce.

El concejal de 44 años está en la política activa desde mayo de 2019, cuando logró la única acta de Vox en Burjassot. Antes había sido militante del PP, sin cargos de responsabilidad, pero decidió abandonar las filas populares «desencantado por la política que estaban haciendo los últimos años». Su hermano fue quien le animó para enrolarse en Vox.

Según explica el regidor, su salida del armario en un pleno municipal representando a un partido como el que lidera Santiago Abascal, con los antecedentes que existen y su manera de pensar, no solo en materia de LGTBI , donde ha apoyado la ley de Hungría sobre pedofilia y homosexualidad, sino en otras como el aborto, la igualdad o la violencia machista, supone «un alivio a la doble presión de me traten de homófobo o racista por ser de Vox».

José Vicente Aguilar explica que «nunca he ocultado mi orientación sexual, mi familia lo sabe desde siempre, aunque tampoco sabría decirte desde qué edad, pero no le doy importancia. Siempre he sido muy reservado con mi vida privada. Los míos sí lo saben, pero compañeros de partido o de corporación no tenían constancia y ahora se han llevado la sorpresa. Me gusta separar la vida personal de la política y la profesional, ya que una cosa no implica la otra», explica.

Tras su anuncio en el pleno municipal revela que ha recibido el respaldo de otros compañeros de partido de varios consistorios de la comarca de l’Horta, con los que ayer se hizo una fotografía a las puertas del Ayuntamiento de Burjassot. «La noticia ha corrido entre compañeros de partido y he recibido apoyos». En este sentido, señala que «de momento, no ha tengo constancia de comentarios de reprobación por hacer pública mi homosexualidad, solo apoyo y cariño», insiste.

Ahora bien, ¿cómo se tomarán su 'salida del armario' los dirigentes autonómicos o nacionales? Aguilar descarta represalias o presiones. «Sinceramente, no creo que pase nada de eso. Al contrario, espero el respaldo tanto a nivel nacional como provincial, porque a nivel local todos me han mostrado su apoyo», afirma.

Pero a nadie escapa la línea dura que mantiene Vox en determinados aspectos. «La directriz es que estamos en contra de los chiringuitos que monta la izquierda para conseguir votos, no en contra de las personas. En la vida personal y privada cada uno puede vivir, convivir o acostarse con quien le de la gana». De hecho, José Vicente Aguilar fue el único concejal del pleno que rechazó el martes la adhesión de Burjassot a la declaración institucional de la FEMP sobre LGTBI. «Voté en contra por eso, porque estoy en contra de los chiringuitos de la izquierda», dice.

El concejal desconoce si es el primer dirigente de Vox en salir públicamente del armario pero sí asegura que «si esto sirve para que personas del partido que estén en esta situación se decidan a contarla y desahogarse, me alegraría ser un ejemplo para todos ellos».

Por su parte, fuentes de Vox aseguran «no hay ningún problema con que haya homosexuales en el partido, que los hay». En cambio, «estamos en contra del colectivo LGTBI porque funciona como un lobby», afirman.