Un fuerte dispositivo de equipos de emergencia, con bomberos, Policía Nacional, Local y ambulancias rodean la calle Genaro Palau de Torrent por el incendio de una vivienda situada en la misma calle.

El fuego, tal como han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos, se ha originado en una habitación del inmueble, un quinto piso, por causas que desconocen, causando, además de las llamas una gran columna de humo que salía por el balcón. El sonido de los vehículos de emergencia ha congregado a decenas de personas se acumulan en el paseo central de la calle Genaro Palau observando las tareas de emergencia.

Poco después de las once de la mañana el fuego estaba controlado y no hay que lamentar heridos, ya que en el interior de la vivienda no había nadie en el momento de las llamas.