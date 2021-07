L’ajuntament adquireix els antics Salons Meliana

L’Ajuntament de Meliana ha adquirit l’immoble del c/ Ramón y Cajal on s’ubicava l’antic local de banquets, Salons Meliana. Es tracta de la planta baixa, d’uns 500 m2, i les dos plantes superiors, que fan un total de 966 m2. La inversió municipal total per a l’adquisició ha sigut de 301.768 €.