"Me siento fuerte y con ganas de continuar con este liderazgo femenino de izquierdas"

La alcaldía de Paiporta es socialista. Maribel Albalat afronta estos dos últimos años al frente de un gobierno de coalición con Compromís con el objetivo de continuar con proyectos tan importantes como Villa Amparo, el nuevo colegio o eliminar el paso a nivel del metro.

¿Quién es Maribel Albalat?

Soy paiportina de nacimiento y con orgullo, tengo 43 años, topógrafa de profesión. Tengo dos hijos, que son los que de alguna manera más notan este cambio, porque con la pandemia han tenido a su madre más en casa y ahora les va a costar un poco, pero yo les explico que es mi trabajo y hay que aprovechar los momentos que tengamos juntos.

¿Cómo acabó una topógrafa siendo alcaldesa?

Por la conciencia social.El ver que hay cosas que se pueden solucionar o que puedes aportar, y la política es el canal desde donde resolver los problemas de la sociedad y la ciudadanía. La victoria de Zapatero fue clave y me impulsó a acudir a la agrupación socialista hace ya 12 años.

¿Qué tipo de alcaldesa quiere ser?.

Voy a ser la alcaldesa de todas y todos. Mi intención es tener la puerta abierta para atender a toda la ciudadana. Es importante apostar por la escucha activa, porque siempre te pueden aportar nuevas visiones.

¿Cómo se siente tras coger la vara de mando?

Tengo mucha ilusión, me encuentro muy fuerte, con ganas de continuar con este proyecto, darle continuidad a este liderazgo femenino de izquierdas y para quien no me conozca, mi puerta estará siempre abierta.

¿Por qué ocupar la alcaldía era tan importante para alcanzar el pacto?.

Nosotros ya habíamos vivido la experiencia previa. En 2015 fuimos generosos y le dimos a Compromís la alcaldía 4 años, pero ese proyecto no acabo de cuajar y no queríamos repetir un modelo que había fracasado. Si que quiero aclarar que nosotros en todo momento seguimos el pacto del Botànic, donde los acuerdos eran que el partido más votado tendría la alcaldía, en Paiporta no fue el caso porque el partido mas votado no era de izquierdas, y en estos casos tenemos que llegar a un acuerdo como lo hizo Lliria o Godella. Pensábamos que después del apoyo que habíamos dado, por respeto a todos los votantes que nos habían apoyado también, teníamos que tener un periodo de alcaldía.

¿En qué momento se encuentra la relación con Compromís?

Las relaciones son cordiales, de trabajo. Los dos partidos somos conscientes que hay que entenderse porque sino gobernará la derecha y eso es lo que tuvimos que hacer en 2019. Los consensos se consiguen sentándonos en la mesa y poner todos de nuestra parte para entendernos por el bien de la ciudadanía y para llevar a cabo nuestro los proyectos.

¿Qué cambios vamos a ver con su llegada al frente del gobierno local?

Los cambios van a ser mínimos. El más tangible es que quiero centrarme en la alcaldía, que tiene mucha responsabilidad y por eso voy a delegar Cultura en Esther Torrijos que se ocupa actualmente de Transparencia, aunque mi obligación es estar en todos los temas.

¿Está satisfecha con los proyecto iniciados e estos dos años?

Es una satisfacción personal el ver qué está en marcha el centro de día de Villa Amparo, que el PSPV llevaba desde 2015 en su programa. Al igual que la apuesta por la seguridad. En ese sentido tenemos dos proyectos en marcha; la ejecución de la rotonda en la entrada de Picanya, que es un punto negro de tráfico. Y también las obras de ejecución de 1 millón de euros de la adaptación de la estación para eliminar ese paso a nivel que es el más peligroso de la red metrovial de Valencia. Espero que este año se inicien las obras.

¿Qué queda por hacer?.

El programa en gran parte esta iniciado, pero hay que continuarlo y terminarlo. Lo más importante son un grueso de proyectos en educación con tres Edificants.

¿Qué el PSOE esté al frente del gobierno de la Generalitat y de España servirá para “rascar” alguna ayuda?.

No debería ser así, pero es verdad que siempre tienes un canal más abierto a la hora de poderte comunicar. Estoy convencida que Paiporta va a conseguir las inversiones que necesita en educación y sobre todo para el futuro pabellón deportivo.

Sin olvidar la pandemia...

Los paquetes de medidas que hemos aprobado han llegado muy pronto y con un nivel de ejecución muy alto, pero como hay remanente sacaremos una tercera convocatoria de ayudas y cuando estas terminen, para el sector que esté afectado seguiremos inyectando hasta donde lo necesiten. También para las familias, no nos olvidamos de ellas.

¿Estar estos dos ultimo años como alcaldesa le puede beneficiar de cara a las próximas elecciones?

Nunca se sabe, por mi parte estoy a disposición de la ciudadanía y en 2023 si mi agrupación lo decide contará conmigo para lo que quiera.